Главная Экономика Популярная услуга Киевстара будет недоступна — что отключат

Популярная услуга Киевстара будет недоступна — что отключат

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 19:10
Киевстар закроет популярную услугу — что будет недоступно абонентам с 16 сентября
Магазин Киевстара. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Популярный мобильный оператор Украины предупредил абонентов об отключении востребованной услуги. Клиенты Киевстара не смогут активировать сервис под названием "Микрокредит" с 16 сентября 2025 года. Однако существует альтернативный вариант.

Об этом говорится на официальном сайте Киевстара.

Читайте также:

Какую услугу отключит Киевстар

Заказать "Микрокредит" будет невозможно с 16 сентября. Однако те абоненты, которые успеют подключить услугу до указанного срока, смогут ею пользоваться еще в течение трех дней.

Сервис пригодился украинцам, которым не хватало денег на счету для звонков, исходящих SMS и других услуг мобильной связи. Клиентам начисляли от 10 до 500 грн в зависимости от среднего счета за последние месяцы.

Эту сумму нужно было использовать в течение трех дней с момента заказа, иначе весь остаток автоматически аннулировался. Микрокредит выдавали только контрактным абонентам с историей обслуживания не менее четырех месяцев.

Альтернатива для клиентов Киевстара

"Мы предлагаем вам воспользоваться альтернативной услугой — Отсрочка платежа, чтобы оставаться на связи даже когда на счету временно недостаточно средств", — говорится в сообщении мобильного оператора.

Услуга позволяет пользоваться связью сейчас, а платить позже без комиссий. Для каждого абонента индивидуально устанавливается порог отключения — максимальная сумма, на которую можно уйти в минус. А задолженность надо погасить до 21 числа (включительно) за прошлый месяц, даже если порог не превышен.

"Отсрочка платежа" доступна лишь контрактным клиентам. Для активации необходимо позвонить по номеру 466*35 или лично посетить ближайший магазин Киевстара с документами. Так же можно изменить размер порога отключения или отказаться от программы.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, с 17 сентября мобильный оператор lifecell отменит ряд интернет-услуг и повысит стоимость тарифного плана "4G Домашний интернет" (новый "4G Тандем" будет стоить 300 грн). А с 16 сентября завершится акция "МегаВыгода".

Также мы писали, что пенсионеры могут подключить один из самых дешевых тарифных планов под названием "IT Вселенная Базовый". Он стоит всего 120 грн/мес. и обеспечивает 10 ГБ мобильного трафика, 1000 минутами на разговоры и 50 SMS.

Киевстар связь услуги мобильный оператор мобильный телефон
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
