Тарифы и услуги lifecell — что подорожает или закроется для абонентов в сентябре

Популярный мобильный оператор lifecell предупредил абонентов об изменениях в условиях обслуживания. В сентябре 2025 года подорожает востребованный тарифный план, а некоторые услуги и акционные предложения вообще закроют.

Об этом говорится на официальном сайте lifecell.

Что изменится для клиентов lifecell

Во-первых, с 17 сентября станут недоступными услуги "3G ОНЛАЙН 1ГБ", "3G ОНЛАЙН 2ГБ", "3G ОНЛАЙН 4ГБ", "3G ОНЛАЙН 8ГБ", "Онлайн 2 ГБ" и "Онлайн 4 ГБ". Они позволяют заказать дополнительный объем мобильного трафика за определенную сумму, если не хватает наполнения тарифного плана.

"Подключенные услуги будут действовать до конца оплаченного периода, после чего автоматически отключатся. Абонентам будет предложена аналогичная (похожая) по содержанию услуга для самостоятельного подключения в SMS-сообщении", — констатировали в компании.

Во-вторых, клиентам стоит приготовиться к удорожанию тарифа "4G Домашний интернет". С 17 сентября обновится название пакета услуг — "4G Тандем". Плюс украинцы будут платить за 4 недели пользования 300 грн вместо нынешних 275 грн.

В то же время lifecell разрешил бесплатно подключить любой другой тариф до 17 октября, если обновленные условия не подходят. Также допускается прекращение действия договора в одностороннем порядке клиентом в течение семи дней после получения им уведомления об изменениях.

В-третьих, 16 сентября закончится акция "МегаВыгода". Абоненты смогут использовать приобретенный пакет услуг согласно его периоду действия. Акцию проводили с 15 декабря 2018 года, она предусматривала доступ к минутам на разговоры, мобильному трафику и SMS по бюджетной цене.

Какой тариф от lifecell выбрать в сентябре

Один из популярных тарифных планов — "Максі" за 300 грн/мес. Такая стоимость включает:

20 ГБ трафика (+20 ГБ за своевременную оплату);

750 минут на звонки по Украине (+750 минут за своевременную оплату);

20 ГБ в роуминге с акцией "Гигабайты без границ";

безлимит на номера lifecell;

безлимит на приложения (YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp, Facebook, Messenger, X и другие).

Абоненты имеют возможность снизить цену двумя способами. Первый — персонифицировать мобильный номер, тогда тариф будет стоить 250 грн/мес. Второй способ — перенести номер в сеть lifecell от оператора-конкурента, тогда цена составит 190 грн/мес. (плюс предоставляется безлимитный трафик за своевременную оплату).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине появился новый дешевый тариф — "IT Всесвіт Базовий" за 120 грн/месяц. В нем 1000 минут на разговоры, 50 SMS и 10 ГБ трафика (только 3G). Пакет подойдет пенсионерам, студентам и для гаджетов "умного дома".

Также мы писали, что абоненты Киевстара могут пользоваться бесплатным мобильным трафиком и минутами на разговоры в течение семи дней каждого месяца. Для этого надо активировать услугу "Неделя доверия", когда не хватает денег на оплату тарифа.