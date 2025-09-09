Тарифи і послуги lifecell — що подорожчає або закриється для абонентів у вересні

Магазин lifecell. Фото: Google Maps

Популярний мобільний оператор lifecell попередив абонентів про зміни в умовах обслуговування. У вересні 2025 року подорожчає затребуваний тарифний план, а деякі послуги та акційні пропозиції взагалі закриють.

Про це йдеться на офіційному сайті lifecell.

Реклама

Читайте також:

Що зміниться для клієнтів lifecell

По-перше, з 17 вересня стануть недоступними послуги "3G ОНЛАЙН 1ГБ", "3G ОНЛАЙН 2ГБ", "3G ОНЛАЙН 4ГБ", "3G ОНЛАЙН 8ГБ", "Онлайн 2 ГБ" та "Онлайн 4 ГБ". Вони дозволяють замовити додатковий обсяг мобільного трафіку за певну суму, якщо не вистачає наповнення тарифного плану.

"Підключені послуги діятимуть до кінця оплаченого періоду, після чого автоматично відключаться. Абонентам буде запропонована аналогічна (схожа) за змістом послуга для самостійного підключення у SMS-повідомленні", — констатували в компанії.

По-друге, клієнтам варто приготуватися до дорожчання тарифу "4G Домашній інтернет". З 17 вересня оновиться назва пакету послуг — "4G Тандем". Плюс українці платитимуть за 4 тижні користування 300 грн замість нинішніх 275 грн.

Водночас lifecell дозволив безплатно підключити будь-який інший тариф до 17 жовтня, якщо оновлені умови не підходять. Також допускається припинення дії договору в односторонньому порядку клієнтом упродовж семи днів після отримання ним повідомлення про зміни.

По-третє, 16 вересня закінчиться акція "МегаВигода". Абоненти зможуть використати придбаний пакет послуг згідно його періоду дії. Акцію проводили з 15 грудня 2018 року, вона передбачала доступ до хвилин на розмови, мобільного трафіку та SMS за бюджетною ціною.

Який тариф від lifecell обрати у вересні

Один із популярних тарифних планів — "Максі" за 300 грн/міс. Така вартість включає:

20 ГБ трафіку (+20 ГБ за своєчасну оплату);

750 хвилин на дзвінки по Україні (+750 хвилин за своєчасну оплату);

20 ГБ у роумінгу з акцією "Гігабайти без кордонів";

безліміт на номери lifecell;

безліміт на застосунки (YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp, Facebook, Messenger, X та інші).

Абоненти мають можливість знизити ціну двома способами. Перший — персоніфікувати мобільний номер, тоді тариф коштуватиме 250 грн/міс. Другий спосіб — перенести номер у мережу lifecell від оператора-конкурента, тоді ціна становитиме 190 грн/міс. (плюс надається безлімітний трафік за своєчасну оплату).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні з’явився новий дешевий тариф — "IT Всесвіт Базовий" за 120 грн/місяць. У ньому 1000 хвилин на розмови, 50 SMS і 10 ГБ трафіку (лише 3G). Пакет підійде пенсіонерам, студентам та для гаджетів "розумного дому".

Також ми писали, що абоненти Київстару можуть користуватися безплатним мобільним трафіком і хвилинами на розмови протягом семи днів кожного місяця. Для цього треба активувати послугу "Тиждень довіри", коли не вистачає коштів на оплату тарифу.