Головна Економіка Клієнти Київстару більше платитимуть за тарифи — що зміниться

Клієнти Київстару більше платитимуть за тарифи — що зміниться

Дата публікації: 18 вересня 2025 18:15
Тарифи Київстару подорожчають — яку нову ціну платитимуть абоненти і коли
Жінка з телефоном у руках. Фото: Новини.LIVE

Популярний мобільний оператор попередив абонентів про зміни умов обслуговування. Київстар ухвалив рішення підняти вартість кількох затребуваних тарифних планів через дорожчання електроенергії/пального та загальну інфляцію.

Про це розповіла пресслужба компанії на офіційному сайті.

Читайте також:

Нові ціни від Київстару

Зміни торкнуться двох тарифних планів. З 24 вересня 2025 року подорожчає пакет послуг для абонентів передплати — LOVE UA Світло 2023. Українці платитимуть 300 грн/міс. замість 250 грн, а з Суперсилою "Економія" — 225 грн/міс. Трохи пізніше, з 1 жовтня, виросте ціна тарифу LOVE UA Контракт — 250 грн/міс. замість 200 грн.

У Київстарі зазначили, що рішення стало вимушеним з огляду на необхідність забезпечувати клієнтів стабільним зв’язком, швидким мобільним інтернетом і сучасними цифровими сервісами. Для цього необхідно регулярно оновлювати мережу, обслуговувати обладнання тощо. Ці витрати й стали причиною дорожчання тарифів.

"Влітку 2025 року ціни на електроенергію для бізнесу у вечірні пікові години зросли на 60%. Також зросла вартість пального, що необхідне для роботи генераторів… А інфляція та зміни валютного курсу вплинули на собівартість послуг", — зазначив оператор зв’язку.

Попри дорожчання пакетів послуг їх наповнення не зміниться. Абонентам так само будуть доступні Суперсили на вибір: Київстар ТБ, роумінг, додаткові ГБ/хвилини на розмови та інші вигідні пропозиції, які можна оновлювати щомісяця у застосунку "Мій Київстар".

Який тариф обрати у вересні

Мобільний оператор пропонує різні тарифи, але одним із бюджетних вважається пакет "ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт" за 300 грн/міс. Дешевші пропозиції призначені для окремих категорій українців, наприклад, осіб з інвалідністю або пенсіонерів.

Пакет за 300 грн включає такі обсяги послуг:

  • 40 ГБ трафіку;
  • безлім у мережі Київстару;
  • 300 хвилин на розмови по Україні та дзвінки за кордон;
  • 200 SMS;
  • домашній інтернет на швидкості до 100 Мбіт/с.

Також абоненти можуть підключити дві Суперсили без доплат. Серед популярних — Київстар ТБ (380+ каналів, 18 000+ фільмів/серіалів/шоу), 5 ГБ у роумінгу, SIM для планшета, SIM для другого телефона, "Соцмережі та месенджери", "Відео на ходу".

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Vodafone запланував змінити назви деяких архівних тарифів для абонентів передплати. З 25 вересня пакет SuperNet Turbo за 250 грн/міс. матиме назву SuperNet Turbo 4G, а SuperNet Start за 260 грн/міс. — SuperNet Start+.

Також ми писали, що Київстар за 300 грн/міс. пропонує тариф "ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт", Vodafone за 270 грн/міс. — пакет послуг Flexx GO, а Lifecell за 300 грн/міс. — тарифний план "Максі".

Київстар зв'язок ціни послуги мобільний оператор
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
