Тарифы Киевстара подорожают — какую новую цену будут платить абоненты и когда

Популярный мобильный оператор предупредил абонентов об изменениях условий обслуживания. Киевстар принял решение поднять стоимость нескольких востребованных тарифных планов из-за подорожания электроэнергии/топлива и общей инфляции.

Об этом рассказала пресс-служба компании на официальном сайте.

Новые цены от Киевстара

Изменения коснутся двух тарифных планов. С 24 сентября 2025 года подорожает пакет услуг для абонентов подписки — LOVE UA Свет 2023. Украинцы будут платить 300 грн/мес. вместо 250 грн, а с Суперсилой "Экономия" — 225 грн/мес. Чуть позже, с 1 октября, вырастет цена тарифа LOVE UA Контракт — 250 грн/мес. вместо 200 грн.

В Киевстаре отметили, что решение стало вынужденным ввиду необходимости обеспечивать клиентов стабильной связью, быстрым мобильным интернетом и современными цифровыми сервисами. Для этого нужно регулярно обновлять сеть, обслуживать оборудование и т.д. Эти расходы и стали причиной удорожания тарифов.

"Летом 2025 года цены на электроэнергию для бизнеса в вечерние пиковые часы выросли на 60%. Также выросла стоимость топлива, необходимого для работы генераторов... А инфляция и изменения валютного курса повлияли на себестоимость услуг", — отметил оператор связи.

Несмотря на подорожание пакетов услуг, их наполнение не изменится. Абонентам так же будут доступны Суперсилы на выбор: Киевстар ТВ, роуминг, дополнительные ГБ/минуты на разговоры и другие выгодные предложения, которые можно обновлять ежемесячно в приложении "Мой Киевстар".

Какой тариф выбрать в сентябре

Мобильный оператор предлагает различные тарифы, но одним из бюджетных считается пакет "ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт" за 300 грн/мес. Более дешевые предложения предназначены для отдельных категорий украинцев, например, лиц с инвалидностью или пенсионеров.

Пакет за 300 грн включает такие объемы услуг:

40 ГБ трафика;

безлим в сети Киевстара;

300 минут на разговоры по Украине и звонки за границу;

200 SMS;

домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с.

Также абоненты могут подключить две Суперсилы без доплат. Среди популярных — Киевстар ТВ (380+ каналов, 18 000+ фильмов/сериалов/шоу), 5 ГБ в роуминге, SIM для планшета, SIM для второго телефона, "Соцсети и мессенджеры", "Видео на ходу".

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Vodafone запланировал изменить названия некоторых архивных тарифов для абонентов подписки. С 25 сентября пакет SuperNet Turbo за 250 грн/мес. будет называться SuperNet Turbo 4G, а SuperNet Start за 260 грн/мес. — SuperNet Start+.

Также мы писали, что Киевстар за 300 грн/мес. предлагает тариф "ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт", Vodafone за 270 грн/мес. — пакет услуг Flexx GO, а Lifecell за 300 грн/мес. — тарифный план "Максі".