Тарифы Vodafone — что мобильный оператор изменит в ближайшее время

Магазин Vodafone. Фото: Google Maps

Популярный мобильный оператор Vodafone предупредил абонентов об изменении названия некоторых тарифных планов. Обновление произойдет 25 сентября 2025 года и коснется только пакетов предоплаты.

Об этом говорится на официальном сайте Vodafone.

Реклама

Читайте также:

Новые названия тарифов Vodafone

Компания решила изменить наименование исключительно архивных тарифов, в частности:

SuperNet Turbo за 250 грн/мес. — на SuperNet Turbo 4G;

Turbo 2023 за 250 грн/мес. — на SuperNet Turbo 4G;

SuperNet Start за 260 грн/мес. — на SuperNet Start+;

Joice Start Special 2023 за 260 грн/мес. — на Joice Start 2023;

SuperNet Start 2019 за 260 грн/мес. — на SuperNet Start+.

Информация об изменении названия тарифного плана Vodafone. Фото: скриншот

При этом наполнение тарифных планов и стоимость не изменятся. Также мобильный оператор начал присылать абонентам оповещения на телефоны о потенциальном обновлении.

"Привет! Меняем название вашего тарифа с 25.09. Больше ничего не меняется. Услуга "Год без абонплат" сохраняется", — говорится в сообщении от Vodafone.

Какой тариф выбрать в сентябре

Компания предлагает украинцам тарифные планы на разный кошелек. Но наиболее актуальным и бюджетным остается пакет услуг Flexx GO за 270 грн/мес. Базовое наполнение включает 25 ГБ трафика, безлимит в приложениях, 500 минут на разговоры по Украине и безлим в сети Vodafone.

Плюс в тарифе действует акция "ХОТ" (активируется при покупке нового номера Vodafone). В ее рамках абоненты получают дополнительные 500 минут на разговоры и 25 ГБ трафика в течение 6 месяцев пользования (с момента совершения первого звонка).

Напомним, популярный мобильный оператор "Киевстар" с 16 сентября отключил услугу "Микрокредит". Взамен абонентам предложили неплохую альтернативу — сервис "Отсрочка платежа" для контрактных клиентов.

Также мы писали, что тарифный план от lifecell подорожал с 17 сентября. Речь идет о пакете услуг "4G Домашний интернет", который теперь стоит 300 грн вместо 275 грн. При этом наполнение предложения не изменилось.