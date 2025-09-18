Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Тарифы Vodafone ждут обновления — что изменится с 25 сентября

Тарифы Vodafone ждут обновления — что изменится с 25 сентября

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 11:10
Тарифы Vodafone — что мобильный оператор изменит в ближайшее время
Магазин Vodafone. Фото: Google Maps

Популярный мобильный оператор Vodafone предупредил абонентов об изменении названия некоторых тарифных планов. Обновление произойдет 25 сентября 2025 года и коснется только пакетов предоплаты.

Об этом говорится на официальном сайте Vodafone.

Реклама
Читайте также:

Новые названия тарифов Vodafone

Компания решила изменить наименование исключительно архивных тарифов, в частности:

  • SuperNet Turbo за 250 грн/мес. — на SuperNet Turbo 4G;
  • Turbo 2023 за 250 грн/мес. — на SuperNet Turbo 4G;
  • SuperNet Start за 260 грн/мес. — на SuperNet Start+;
  • Joice Start Special 2023 за 260 грн/мес. — на Joice Start 2023;
  • SuperNet Start 2019 за 260 грн/мес. — на SuperNet Start+.
Тарифы Vodafone ждут обновления — что изменится с 25 сентября - фото 1
Информация об изменении названия тарифного плана Vodafone. Фото: скриншот

При этом наполнение тарифных планов и стоимость не изменятся. Также мобильный оператор начал присылать абонентам оповещения на телефоны о потенциальном обновлении.

"Привет! Меняем название вашего тарифа с 25.09. Больше ничего не меняется. Услуга "Год без абонплат" сохраняется", — говорится в сообщении от Vodafone.

Какой тариф выбрать в сентябре

Компания предлагает украинцам тарифные планы на разный кошелек. Но наиболее актуальным и бюджетным остается пакет услуг Flexx GO за 270 грн/мес. Базовое наполнение включает 25 ГБ трафика, безлимит в приложениях, 500 минут на разговоры по Украине и безлим в сети Vodafone.

Плюс в тарифе действует акция "ХОТ" (активируется при покупке нового номера Vodafone). В ее рамках абоненты получают дополнительные 500 минут на разговоры и 25 ГБ трафика в течение 6 месяцев пользования (с момента совершения первого звонка).

Напомним, популярный мобильный оператор "Киевстар" с 16 сентября отключил услугу "Микрокредит". Взамен абонентам предложили неплохую альтернативу — сервис "Отсрочка платежа" для контрактных клиентов.

Также мы писали, что тарифный план от lifecell подорожал с 17 сентября. Речь идет о пакете услуг "4G Домашний интернет", который теперь стоит 300 грн вместо 275 грн. При этом наполнение предложения не изменилось.

Vodafone связь клиенты услуги мобильный оператор
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации