Тарифи Vodafone — що мобільний оператор змінить найближчим часом

Магазин Vodafone. Фото: Google Maps

Популярний мобільний оператор Vodafone попередив абонентів про зміну назви деяких тарифних планів. Оновлення відбудеться 25 вересня 2025 року і торкнеться лише пакетів передоплати.

Про це йдеться на офіційному сайті Vodafone.

Реклама

Читайте також:

Нові назви тарифів Vodafone

Компанія вирішила змінити найменування виключно архівних тарифів, зокрема:

SuperNet Turbo за 250 грн/міс. — на SuperNet Turbo 4G;

Turbo 2023 за 250 грн/міс. — на SuperNet Turbo 4G;

SuperNet Start за 260 грн/міс. — на SuperNet Start+;

Joice Start Special 2023 за 260 грн/міс. — на Joice Start 2023;

SuperNet Start 2019 за 260 грн/міс. — на SuperNet Start+.

Інформація про зміну назви тарифного плану Vodafone. Фото: скриншот

Водночас наповнення тарифних планів і вартість не зміняться. Також мобільний оператор почав надсилати абонентам сповіщення на телефони про потенційне оновлення.

"Привіт! Змінюємо назву вашого тарифу з 25.09. Більше нічого не змінюється. Послуга "Рік без абонплат" зберігається", — йдеться в повідомленні від Vodafone.

Який тариф обрати у вересні

Компанія пропонує українцям тарифні плани на різний гаманець. Але найбільш актуальним і бюджетним залишається пакет послуг Flexx GO за 270 грн/міс. Базове наповнення включає 25 ГБ трафіку, безліміт у застосунках, 500 хвилин на розмови по Україні та безлім у мережі Vodafone.

Плюс у тарифі діє акція "ХОТ" (активується при купівлі нового номера Vodafone). В її межах абоненти отримують додаткові 500 хвилин на розмови і 25 ГБ трафіку протягом 6 місяців користування (з моменту здійснення першого дзвінка).

Нагадаємо, популярний мобільний оператор "Київстар" із 16 вересня відключив послугу "Мікрокредит". Натомість абонентам запропонували непогану альтернативу — сервіс "Відстрочка платежу" для контрактних клієнтів.

Також ми писали, що тарифний план від lifecell подорожчав із 17 вересня. Йдеться про пакет послуг "4G Домашній інтернет", який тепер коштує 300 грн замість 275 грн. Водночас наповнення пропозиції не змінилося.