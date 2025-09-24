Новый стартовый пакет от Киевстара — чем он особенный и сколько стоит

Магазин Киевстара. Фото: Google Maps

Популярный мобильный оператор запустил в продажу стартовый пакет "ПРИВІТ! SIM". Украинцы, которые хотят стать клиентами Киевстара, могут с 23 сентября приобрести новинку. Этот пакет позволяет сначала получить номер предоплаты, а затем подключить на него выбранный тариф.

Детали рассказала пресс-служба компании на официальном сайте.

Сколько стоит стартовый пакет

Его стоимость в точках продаж составляет 55 грн. Сразу после покупки номер регистрируется в сети для соединения со службами 112, 911, 101, 102, 103, 104. Абонентам необходимо отсканировать QR-код с инструкцией или позвонить на 477, чтобы активировать один из доступных тарифов:

ВСЕ РАЗОМ Легкий;

ВСЕ РАЗОМ Крутий;

СуперГіг.

Сначала будет действовать скидка в размере стоимости стартового пакета — 55 грн. На эту сумму нужно пополнить счет для подключения услуг. Также на баланс начислят 100 МБ, дабы владелец номера мог отсканировать QR-код и выбрать тарифный план.

"Номер будет иметь стандартный срок действия — 365 дней с момента активации", — уточнили в Киевстаре.

Что входит в тарифы Киевстара

Пакет "ВСЕ РАЗОМ Легкий" стоит 350 грн/мес. и включает 20 ГБ трафика, безлим на звонки в сети, 150 минут на разговоры по Украине и за границу, домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с. В случае своевременной платы компания удваивает объемы гигабайт и минут на все направления. Также в тарифе предусмотрена одна Суперсила на выбор:

Helsi (доступ к премиальным сервисам медицинского приложения без доплат);

Киевстар ТВ (18 000+ фильмов/сериалов/шоу, 390+ каналов);

Помощь ВСУ+ (до 50 грн с каждой оплаты будут переводиться в фонд "Вернись живым");

WOG (одно из лакомств на АЗК WOG без доплат);

Видео на ходу (отсутствие тарификации при использовании приложений YouTube, Netflix, Киевстар ТВ, MEGOGO, Apple TV, Disney+, Amazon Prime и 1+1 video);

5 ГБ в роуминге;

SIM для планшета;

SIM для второго телефона;

Соцсети и мессенджеры (отсутствие тарификации при использовании Viber, WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, Tiktok и т.д.).

Тарифный план "ВСЕ РАЗОМ Крутий" стоит 500 грн/мес. и включает 50 ГБ трафика, безлим в сети, 300 минут на разговоры по Украине и за границу, домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с. Перечень Суперсил аналогичный, однако в доступе еще — SIM для роутера. С ней можно получить 150 ГБ мобильного трафика бесплатно.

Тариф "СуперГіг" стоит 350 грн/мес. и включает безлим на трафик по Украине плюс 8,6 ГБ в роуминге. Он подходит для украинцев, которые пользуются только мобильным интернетом и не нуждаются в других услугах связи.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Киевстар предупредил абонентов о подорожании двух тарифных планов. С 24 сентября вырастет цена пакета услуг LOVE UA Свет 2023 до 300 грн/мес. (было 250 грн), а с 1 октября — цена LOVE UA Контракт до 250 грн/мес. (было 200 грн).

Также мы писали, что Киевстар с 16 сентября отключил услугу "Микрокредит", которой абоненты могли пополнить счет на 10-500 грн. Вместо этого компания предлагает альтернативу — сервис "Отсрочка платежа".