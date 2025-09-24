Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Киевстар предложил абонентам новинку — что стоит всего 55 грн

Киевстар предложил абонентам новинку — что стоит всего 55 грн

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 10:05
Новый стартовый пакет от Киевстара — чем он особенный и сколько стоит
Магазин Киевстара. Фото: Google Maps

Популярный мобильный оператор запустил в продажу стартовый пакет "ПРИВІТ! SIM". Украинцы, которые хотят стать клиентами Киевстара, могут с 23 сентября приобрести новинку. Этот пакет позволяет сначала получить номер предоплаты, а затем подключить на него выбранный тариф.

Детали рассказала пресс-служба компании на официальном сайте.

Реклама
Читайте также:

Сколько стоит стартовый пакет

Его стоимость в точках продаж составляет 55 грн. Сразу после покупки номер регистрируется в сети для соединения со службами 112, 911, 101, 102, 103, 104. Абонентам необходимо отсканировать QR-код с инструкцией или позвонить на 477, чтобы активировать один из доступных тарифов:

  • ВСЕ РАЗОМ Легкий;
  • ВСЕ РАЗОМ Крутий;
  • СуперГіг.

Сначала будет действовать скидка в размере стоимости стартового пакета — 55 грн. На эту сумму нужно пополнить счет для подключения услуг. Также на баланс начислят 100 МБ, дабы владелец номера мог отсканировать QR-код и выбрать тарифный план.

"Номер будет иметь стандартный срок действия — 365 дней с момента активации", — уточнили в Киевстаре.

Что входит в тарифы Киевстара

Пакет "ВСЕ РАЗОМ Легкий" стоит 350 грн/мес. и включает 20 ГБ трафика, безлим на звонки в сети, 150 минут на разговоры по Украине и за границу, домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с. В случае своевременной платы компания удваивает объемы гигабайт и минут на все направления. Также в тарифе предусмотрена одна Суперсила на выбор:

  • Helsi (доступ к премиальным сервисам медицинского приложения без доплат);
  • Киевстар ТВ (18 000+ фильмов/сериалов/шоу, 390+ каналов);
  • Помощь ВСУ+ (до 50 грн с каждой оплаты будут переводиться в фонд "Вернись живым");
  • WOG (одно из лакомств на АЗК WOG без доплат);
  • Видео на ходу (отсутствие тарификации при использовании приложений YouTube, Netflix, Киевстар ТВ, MEGOGO, Apple TV, Disney+, Amazon Prime и 1+1 video);
  • 5 ГБ в роуминге;
  • SIM для планшета;
  • SIM для второго телефона;
  • Соцсети и мессенджеры (отсутствие тарификации при использовании Viber, WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, Tiktok и т.д.).

Тарифный план "ВСЕ РАЗОМ Крутий" стоит 500 грн/мес. и включает 50 ГБ трафика, безлим в сети, 300 минут на разговоры по Украине и за границу, домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с. Перечень Суперсил аналогичный, однако в доступе еще — SIM для роутера. С ней можно получить 150 ГБ мобильного трафика бесплатно.

Тариф "СуперГіг" стоит 350 грн/мес. и включает безлим на трафик по Украине плюс 8,6 ГБ в роуминге. Он подходит для украинцев, которые пользуются только мобильным интернетом и не нуждаются в других услугах связи.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Киевстар предупредил абонентов о подорожании двух тарифных планов. С 24 сентября вырастет цена пакета услуг LOVE UA Свет 2023 до 300 грн/мес. (было 250 грн), а с 1 октября — цена LOVE UA Контракт до 250 грн/мес. (было 200 грн).

Также мы писали, что Киевстар с 16 сентября отключил услугу "Микрокредит", которой абоненты могли пополнить счет на 10-500 грн. Вместо этого компания предлагает альтернативу — сервис "Отсрочка платежа".

Киевстар связь цены услуги мобильный оператор
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации