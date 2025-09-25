lifecell змінить умови з жовтня — які послуги подорожчають або закриються вже скоро

Магазин lifecell. Фото: Google Maps

Популярний мобільний оператор попередив українців про суттєві зміни в умовах обслуговування. lifecell запланував закрити велику кількість тарифних планів і послуг, а також підняти вартість на деякі спеціальні пропозиції.

Сайт Новини.LIVE розповідає, до чого готуватися абонентам найближчим часом.

Що зміниться в lifecell

По-перше, компанія підніме плату за користування двома тарифними планами — "Єдина мережа преміум 30" та "Єдина мережа преміум 30 передплата". З 1 жовтня 2025 року доведеться платити 40 грн замість 30 грн. Інші умови залишаться без змін.

"Таке зростання вартості обумовлено збільшенням витрат на забезпечення якісного обслуговування й подальший розвиток платформи", — констатував мобільний оператор.

По-друге, велика кількість пакетів послуг невдовзі закриється. З 2 жовтня lifecell відключить можливість активації таких популярних сервісів:

"60 SMS на тиждень";

"200 SMS на постійній основі";

"1000 SMS на постійній основі";

"100 SMS";

"200 SMS";

"1000 SMS";

"50 хвилин на інші номери по Україні";

"100 хвилин на інші номери по Україні";

"200 хвилин на інші номери по Україні";

"1 ГБ";

"2 ГБ";

"4 ГБ";

"Online спілкування Basic";

"Online спілкування Premium";

"Online спілкування Premium L";

"Online спілкування Premium XL";

"TikTok Безліміт L";

"TikTok Безліміт XL";

"Відео+Музика Безліміт L";

"Відео+Музика Безліміт XL".

Українці, які встигнуть підключити будь-яку зі вказаних пропозицій до 2 жовтня, зможуть користуватися нею до кінця оплаченого періоду або вичерпання обсягу наданих послуг. Після цього сервіси автоматично відключаться. Абоненти отримають сповіщення про наявність аналогічних (схожих) за змістом пропозицій.

Який тариф lifecell обрати в жовтні

Мобільний оператор дозволяє підключити тарифний план "Максі" за 300 грн/міс. або "Мега" за 500 грн/міс. Перша пропозиція включає 20 ГБ трафіку, 750 хвилин на розмови по Україні, безлім у мережі lifecell, 20 ГБ у роумінгу, безлім на застосунки. Плюс можна подвоїти обсяги трафіку і хвилин за умови вчасної оплати пакету.

Тариф "Мега" включає 50 ГБ трафіку (безлім за своєчасну оплату), 1000 хвилин на розмови (+1000 хвилин додатково), 25 ГБ у роумінгу, безплатний перегляд контенту в деяких застосунках. При перенесенні мобільного номера в мережу вартість знижується до 350 грн/міс.

Нагадаємо, популярний мобільний оператор Київстар попередив абонентів про зміни в умовах обслуговування. Послуга "Роумінг як вдома" оновиться в багатьох тарифних планах передплати (з 24 вересня) і контракту (з 1 жовтня).

Також ми писали, що Vodafone запланував перейменувати деякі тарифи передоплати з 25 жовтня. Наприклад, пакети послуги SuperNet Turbo за 250 грн/міс. і Turbo 2023 за 250 грн/міс. будуть мати назву SuperNet Turbo 4G.