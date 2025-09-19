Зміни в тарифах Київстару — кому з абонентів перепишуть умови обслуговування

Магазин Київстару. Фото: Google Maps

Популярний мобільний оператор попередив абонентів про зміни в умовах обслуговування. Йдеться про оновлення послуги "Роумінг як вдома" від Київстару з огляду на шлях України до єдиного роумінгового простору з державами-членами ЄС.

Про це розповіла пресслужба Київстару на офіційному сайті.

Реклама

Читайте також:

Які тарифи будуть оновлені

З 24 вересня 2025 року компанія запровадить зміни для деяких тарифних планів передплати. Йдеться про такі затребувані серед клієнтів пакети послуг:

Реклама

LOVE UA Безлім Річний;

LOVE UA Безлім Піврічний;

LOVE UA Магніт;

LOVE UA Світло 2023;

LOVE UA Світло 2023 із Суперсилою Економія;

LOVE UA Успіх;

Київстар Комфорт;

Київстар Комфорт 2018;

Максимальний Безлім 500;

СуперГіг;

ТВІЙ Безлім;

ТВІЙ Максимум.

З 1 жовтня нові умови почнуть діяти для обмеженого переліку тарифів контракту, зокрема:

LOVE UA Контракт;

ВАШ Регіон;

LOVE UA Світло Контракт 2023;

LOVE UA Світло Контракт;

LOVE UA Сила Контракт;

Smart Business;

Smart Business+;

ВАШ Преміум;

ВАШ Преміум+;

LOVE UA Успіх. Контракт 2024;

LOVE UA Успіх. Контракт.

Оплативши користування тарифним планом, абоненти за кордоном отримають безлім на всі вхідні виклики, спільний обсяг тарифних хвилин для дзвінків на номери Київстару та інших мереж України, збільшені обсяги трафіку (дійсно для більшості пакетів послуг).

Реклама

Якщо абонент вичерпає все наповнення тарифу або не отримає належні обсяги через несплату, то вартість дзвінків на Київстар становитиме 3 грн/хв, а мобільного трафіку — 0,06 грн/МБ.

Що зміниться для клієнтів передплати

Також компанія попередила клієнтів передплати про оновлення. По-перше, нові обсяги інтернету будуть нараховуватися з наступної оплати від дати запровадження змін. По-друге, отримавши денний обсяг сервісів (коли немає коштів для оплати повного наповнення на 4 тижні), абоненти зможуть використовувати 1 ГБ без обмеження швидкості та безлім на вхідні дзвінки.

Умови "Роумінгу як вдома" поширюються на чималий перелік країн. Користуватися домашнім тарифом абоненти Київстару можуть в Польщі, Словаччині, Румунії, Німеччині, Італії, Франції, Іспанії, Нідерландах, Великій Британії, Греції, Португалії, Швеції, Ірландії, Словенії, Хорватії тощо.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Київстар оголосив про дорожчання двох тарифних планів. Пакет послуг LOVE UA Світло 2023 коштуватиме 300 грн/міс. замість 250 грн, а тариф LOVE UA Контракт — 250 грн/міс. замість 200 грн з 1 жовтня.

Також ми писали, що Lifecell з 17 вересня підвищив вартість тарифу "4G Домашній інтернет" (тепер "4G Тандем") до 300 грн. Плюс мобільний оператор закрив низку популярних послуг із додатковим трафіком.