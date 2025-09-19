Изменения в тарифах Киевстара — кому из абонентов перепишут условия обслуживания

Киевстар известил о масштабных изменениях — что будет с тарифами
Популярный мобильный оператор предупредил абонентов об изменениях в условиях обслуживания. Речь идет об обновлении услуги "Роуминг как дома" от Киевстара, учитывая путь Украины к единому роуминговому пространству с государствами-членами ЕС.
Об этом рассказала пресс-служба Киевстара на официальном сайте.
Какие тарифы будут обновлены
С 24 сентября 2025 года компания введет изменения для некоторых тарифных планов подписки. Речь идет о таких востребованных среди клиентов пакетах услуг:
- LOVE UA Безлим Годовой;
- LOVE UA Безлим Полугодовой;
- LOVE UA Магнит;
- LOVE UA Свет 2023;
- LOVE UA Свет 2023 с Суперсилой Экономия;
- LOVE UA Успех;
- Киевстар Комфорт;
- Киевстар Комфорт 2018;
- Максимальный Безлим 500;
- СуперГиг;
- ТВОЙ Безлим;
- ТВОЙ Максимум.
С 1 октября новые условия начнут действовать для ограниченного перечня тарифов контракта, в частности:
- LOVE UA Контракт;
- ВАШ Регион;
- LOVE UA Свет Контракт 2023;
- LOVE UA Свет Контракт;
- LOVE UA Сила Контракт;
- Smart Business;
- Smart Business+;
- ВАШ Премиум;
- ВАШ Премиум+;
- LOVE UA Успех. Контракт 2024;
- LOVE UA Успех. Контракт.
Оплатив пользование тарифным планом, абоненты за рубежом получат безлим на все входящие вызовы, общий объем тарифных минут для звонков на номера Киевстара и других сетей Украины, увеличенные объемы трафика (действительно для большинства пакетов услуг).
Если абонент исчерпает все наполнение тарифа или не получит положенные объемы из-за неуплаты, то стоимость звонков на Киевстар составит 3 грн/мин., а мобильного трафика — 0,06 грн/МБ.
Что изменится для клиентов подписки
Также компания предупредила клиентов подписки об обновлениях. Во-первых, новые объемы интернета будут начисляться со следующей оплаты от даты введения изменений. Во-вторых, получив дневной объем сервисов (когда нет средств для оплаты полного наполнения на 4 недели), абоненты смогут использовать 1 ГБ без ограничения скорости и безлим на входящие звонки.
Условия "Роуминга как дома" распространяются на немалый перечень стран. Пользоваться домашним тарифом абоненты Киевстара могут в Польше, Словакии, Румынии, Германии, Италии, Франции, Испании, Нидерландах, Великобритании, Греции, Португалии, Швеции, Ирландии, Словении, Хорватии и др.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, Киевстар объявил о подорожании двух тарифных планов. Пакет услуг LOVE UA Свет 2023 будет стоить 300 грн/мес. вместо 250 грн, а тариф LOVE UA Контракт — 250 грн/мес. вместо 200 грн с 1 октября.
Также мы писали, что Lifecell с 17 сентября повысил стоимость тарифа "4G Домашний интернет" (теперь "4G Тандем") до 300 грн. Плюс мобильный оператор закрыл ряд популярных услуг с дополнительным трафиком.
Читайте Новини.LIVE!