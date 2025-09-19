Изменения в тарифах Киевстара — кому из абонентов перепишут условия обслуживания

Магазин Киевстара. Фото: Google Maps

Популярный мобильный оператор предупредил абонентов об изменениях в условиях обслуживания. Речь идет об обновлении услуги "Роуминг как дома" от Киевстара, учитывая путь Украины к единому роуминговому пространству с государствами-членами ЕС.

Об этом рассказала пресс-служба Киевстара на официальном сайте.

Какие тарифы будут обновлены

С 24 сентября 2025 года компания введет изменения для некоторых тарифных планов подписки. Речь идет о таких востребованных среди клиентов пакетах услуг:

LOVE UA Безлим Годовой;

LOVE UA Безлим Полугодовой;

LOVE UA Магнит;

LOVE UA Свет 2023;

LOVE UA Свет 2023 с Суперсилой Экономия;

LOVE UA Успех;

Киевстар Комфорт;

Киевстар Комфорт 2018;

Максимальный Безлим 500;

СуперГиг;

ТВОЙ Безлим;

ТВОЙ Максимум.

С 1 октября новые условия начнут действовать для ограниченного перечня тарифов контракта, в частности:

LOVE UA Контракт;

ВАШ Регион;

LOVE UA Свет Контракт 2023;

LOVE UA Свет Контракт;

LOVE UA Сила Контракт;

Smart Business;

Smart Business+;

ВАШ Премиум;

ВАШ Премиум+;

LOVE UA Успех. Контракт 2024;

LOVE UA Успех. Контракт.

Оплатив пользование тарифным планом, абоненты за рубежом получат безлим на все входящие вызовы, общий объем тарифных минут для звонков на номера Киевстара и других сетей Украины, увеличенные объемы трафика (действительно для большинства пакетов услуг).

Если абонент исчерпает все наполнение тарифа или не получит положенные объемы из-за неуплаты, то стоимость звонков на Киевстар составит 3 грн/мин., а мобильного трафика — 0,06 грн/МБ.

Что изменится для клиентов подписки

Также компания предупредила клиентов подписки об обновлениях. Во-первых, новые объемы интернета будут начисляться со следующей оплаты от даты введения изменений. Во-вторых, получив дневной объем сервисов (когда нет средств для оплаты полного наполнения на 4 недели), абоненты смогут использовать 1 ГБ без ограничения скорости и безлим на входящие звонки.

Условия "Роуминга как дома" распространяются на немалый перечень стран. Пользоваться домашним тарифом абоненты Киевстара могут в Польше, Словакии, Румынии, Германии, Италии, Франции, Испании, Нидерландах, Великобритании, Греции, Португалии, Швеции, Ирландии, Словении, Хорватии и др.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Киевстар объявил о подорожании двух тарифных планов. Пакет услуг LOVE UA Свет 2023 будет стоить 300 грн/мес. вместо 250 грн, а тариф LOVE UA Контракт — 250 грн/мес. вместо 200 грн с 1 октября.

Также мы писали, что Lifecell с 17 сентября повысил стоимость тарифа "4G Домашний интернет" (теперь "4G Тандем") до 300 грн. Плюс мобильный оператор закрыл ряд популярных услуг с дополнительным трафиком.