lifecell изменит условия с октября — какие услуги подорожают или закроются уже скоро

Популярный мобильный оператор предупредил украинцев о существенных изменениях в условиях обслуживания. lifecell запланировал закрыть большое количество тарифных планов и услуг, а также поднять стоимость на некоторые специальные предложения.

Что изменится в lifecell

Во-первых, компания поднимет плату за пользование двумя тарифными планами — "Единая сеть премиум 30" и "Единая сеть премиум 30 предоплата". С 1 октября 2025 года придется платить 40 грн вместо 30 грн. Другие условия останутся без изменений.

"Такой рост стоимости обусловлен увеличением расходов на обеспечение качественного обслуживания и дальнейшее развитие платформы", — констатировал мобильный оператор.

Во-вторых, большое количество пакетов услуг вскоре закроется. Со 2 октября lifecell отключит возможность активации таких популярных сервисов:

"60 SMS в неделю";

"200 SMS на постоянной основе";

"1000 SMS на постоянной основе";

"100 SMS";

"200 SMS";

"1000 SMS";

"50 минут на другие номера по Украине";

"100 минут на другие номера по Украине";

"200 минут на другие номера по Украине";

"1 ГБ";

"2 ГБ";

"4 ГБ";

"Online общение Basic";

"Online общение Premium";

"Online общение Premium L";

"Online общение Premium XL";

"TikTok Безлимит L";

"TikTok Безлимит XL";

"Видео+Музыка Безлимит L";

"Видео+Музыка Безлимит XL".

Украинцы, которые успеют подключить любое из указанных предложений до 2 октября, смогут пользоваться им до конца оплаченного периода или исчерпания объема предоставленных услуг. После этого сервисы автоматически отключатся. Абоненты получат оповещения о наличии аналогичных (похожих) по содержанию предложений.

Какой тариф lifecell выбрать в октябре

Мобильный оператор позволяет подключить тарифный план "Макси" за 300 грн/мес. или "Мега" за 500 грн/мес. Первое предложение включает 20 ГБ трафика, 750 минут на разговоры по Украине, безлим в сети lifecell, 20 ГБ в роуминге, безлим на приложения. Плюс можно удвоить объемы трафика и минут при условии своевременной оплаты пакета.

Тариф "Мега" включает 50 ГБ трафика (безлим за своевременную оплату), 1000 минут на разговоры (+1000 минут дополнительно), 25 ГБ в роуминге, бесплатный просмотр контента в некоторых приложениях. При переносе мобильного номера в сеть стоимость снижается до 350 грн/мес.

