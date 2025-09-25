Видео
Україна
lifecell закроет множество услуг в октябре — полный список

lifecell закроет множество услуг в октябре — полный список

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 10:40
lifecell изменит условия с октября — какие услуги подорожают или закроются уже скоро
Магазин lifecell. Фото: Google Maps

Популярный мобильный оператор предупредил украинцев о существенных изменениях в условиях обслуживания. lifecell запланировал закрыть большое количество тарифных планов и услуг, а также поднять стоимость на некоторые специальные предложения.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, к чему готовиться абонентам в ближайшее время.

Читайте также:

Что изменится в lifecell

Во-первых, компания поднимет плату за пользование двумя тарифными планами — "Единая сеть премиум 30" и "Единая сеть премиум 30 предоплата". С 1 октября 2025 года придется платить 40 грн вместо 30 грн. Другие условия останутся без изменений.

"Такой рост стоимости обусловлен увеличением расходов на обеспечение качественного обслуживания и дальнейшее развитие платформы", — констатировал мобильный оператор.

Во-вторых, большое количество пакетов услуг вскоре закроется. Со 2 октября lifecell отключит возможность активации таких популярных сервисов:

  • "60 SMS в неделю";
  • "200 SMS на постоянной основе";
  • "1000 SMS на постоянной основе";
  • "100 SMS";
  • "200 SMS";
  • "1000 SMS";
  • "50 минут на другие номера по Украине";
  • "100 минут на другие номера по Украине";
  • "200 минут на другие номера по Украине";
  • "1 ГБ";
  • "2 ГБ";
  • "4 ГБ";
  • "Online общение Basic";
  • "Online общение Premium";
  • "Online общение Premium L";
  • "Online общение Premium XL";
  • "TikTok Безлимит L";
  • "TikTok Безлимит XL";
  • "Видео+Музыка Безлимит L";
  • "Видео+Музыка Безлимит XL".

Украинцы, которые успеют подключить любое из указанных предложений до 2 октября, смогут пользоваться им до конца оплаченного периода или исчерпания объема предоставленных услуг. После этого сервисы автоматически отключатся. Абоненты получат оповещения о наличии аналогичных (похожих) по содержанию предложений.

Какой тариф lifecell выбрать в октябре

Мобильный оператор позволяет подключить тарифный план "Макси" за 300 грн/мес. или "Мега" за 500 грн/мес. Первое предложение включает 20 ГБ трафика, 750 минут на разговоры по Украине, безлим в сети lifecell, 20 ГБ в роуминге, безлим на приложения. Плюс можно удвоить объемы трафика и минут при условии своевременной оплаты пакета.

Тариф "Мега" включает 50 ГБ трафика (безлим за своевременную оплату), 1000 минут на разговоры (+1000 минут дополнительно), 25 ГБ в роуминге, бесплатный просмотр контента в некоторых приложениях. При переносе мобильного номера в сеть стоимость снижается до 350 грн/мес.

Напомним, популярный мобильный оператор Киевстар предупредил абонентов об изменениях в условиях обслуживания. Услуга "Роуминг как дома" обновится во многих тарифных планах предоплаты (с 24 сентября) и контракта (с 1 октября).

Также мы писали, что Vodafone запланировал переименовать некоторые тарифы предоплаты с 25 октября. Например, пакеты услуги SuperNet Turbo за 250 грн/мес. и Turbo 2023 за 250 грн/мес. будут называться SuperNet Turbo 4G.

lifecell связь цены услуги мобильный оператор
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
