Главная Экономика Мобильная связь дорожает — у кого вырастет абонплата с октября

Мобильная связь дорожает — у кого вырастет абонплата с октября

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 14:05
Мобильные операторы пересматривают тарифы — кто будет платить больше с 1 октября
Женщина с мобильным телефоном в руках. Фото: Новини.LIVE

Уже с октября украинцы заметят нововведения в сфере связи. Крупнейшие мобильные операторы страны пересматривают тарифы. Некоторые услуги станут дороже, а другие останутся без изменений.

О том, какие мобильные тарифы подорожают в октябре, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Оператор "Киевстар" повысил цены на определенные тарифные пакеты. Поэтому украинцы, у которых абонплата будет сниматься в октябре, будут платить уже новую цену.

В компании объяснили, что изменения коснулись тех тарифов, которые не обновлялись более года. С 24 сентября абоненты предоплаченных тарифов будут платить:

  1. LOVE UA Свет 2023 — 300 гривен на 4 недели.
  2. С суперсилой Экономия — 225 гривен на 4 недели.

С 1 октября 2025 года для пользователей контрактного тарифа LOVE UA Контракт стоимость будет составлять 250 гривен в месяц.

В пресс-службе "Киевстар" отметили, что рост цен связан с повышением стоимости электроэнергии в пиковые вечерние часы, более дорогим топливом для генераторов, а также с общим уровнем инфляции и колебанием курса валют.

Вырастут ли тарифы у оператора Vodafone

Оператор "Vodafone" также посылал своим абонентам сообщения об изменениях. Однако в их случае изменения касаются только переименования некоторых тарифов, а не их стоимости. В сообщении компании отмечалось, что с 25 сентября ваш тариф меняет название, но другие условия остаются без изменений.

Ранее мы писали, что известный мобильный оператор сообщил украинцам о значительных изменениях в условиях обслуживания. lifecell планирует ликвидировать ряд тарифных планов и сервисов, а также повысить цены на отдельные специальные предложения.

Также мы рассказывали, что оператор Киевстар презентовал новый стартовый пакет "ПРИВЕТ! SIM". С 23 сентября украинцы могут приобрести его для подключения к сети. Пакет позволяет сначала получить предоплатный номер, а затем выбрать и активировать нужный тариф.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
