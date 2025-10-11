Видео
Дата публикации 11 октября 2025 19:15
Бюджетные мобильные тарифы — что предлагают Киевстар, Vodafone и lifecell в октябре
Девушка со смартфоном. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут экономить на мобильной связи, выбирая бюджетные тарифные планы от популярных операторов — Киевстара, Vodafone или lifecell. Стоит помнить, что низкие цены не всегда означают малые объемы наполнения.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят недорогие мобильные тарифы в октябре 2025 года.

Тариф от Киевстара

Компания предлагает несколько хороших тарифных планов за 220 грн/мес., но ими могут воспользоваться только определенные категории украинцев: пенсионеры, люди с инвалидностью и абоненты, которые перешли в сеть Киевстара со своим номером. Поэтому эти пакеты услуг не подходят многим клиентам.

В перечне доступных тарифов самым дешевым по состоянию на октябрь 2025 года является "ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт" за 300 грн/мес. Он включает такие объемы услуг:

  • 40 ГБ трафика;
  • безлим в сети;
  • 300 минут на разговоры по Украине и за границу;
  • 200 SMS;
  • домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с.

Если наполнения не хватает на четыре недели, можно активировать бесплатную Суперсилу. На выбор абонентов дается 5 ГБ в роуминге, Киевстар ТВ, SIM для планшета, SIM для второго телефона, Helsi, WOG, Видео на ходу, Соцсети и мессенджеры.

Бюджетная мобильная связь — какой тариф выбрать в октябре - фото 1
Тарифы от Киевстара. Фото: скриншот

Тариф от Vodafone

Мобильный оператор архивировал большинство тарифных планов, оставив активными несколько новосозданных предложений. В октябре самым дешевым является пакет услуг Flexx GO для контрактных абонентов за 270 грн/мес. Он включает безлимитное использование приложений, 25 ГБ трафика, 500 минут на разговоры по Украине и безлим в сети Vodafone.

Для украинцев, которые до конца года приобретут новый номер оператора и подключат Flexx GO, действует выгодная акция "ХОТ". Она предусматривает предоставление в течение первых шести месяцев пользования (с момента совершения первого звонка) дополнительных 500 минут и 25 ГБ по Украине.

Бюджетная мобильная связь — какой тариф выбрать в октябре - фото 2
Тариф от Vodafone. Фото: скриншот

Тариф от lifecell

Компания предлагает клиентам тариф "Лайфсет S" всего за 100 грн/мес. Он включает 10 ГБ мобильного трафика в Украине и роуминге по акции "Гигабайты без границ", а также безлимитный домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с. Правда, звонки оплачиваются по стандартной тарификации — 2 грн/мин.

Этот пакет подойдет абонентам, которые редко разговаривают по телефону, но часто пользуются интернетом. Как альтернатива — можно активировать тарифный план "Лайфсет М" за 175 грн/мес. Он включает 25 ГБ трафика, домашний интернет и 1 300 минут для звонков на все номера по Украине.

Бюджетная мобильная связь — какой тариф выбрать в октябре - фото 3
Тарифы от lifecell. Фото: скриншот

Напомним, с октября 2025 года мобильный оператор "Киевстар" повысил стоимость отдельных тарифных планов, которые не менялись более года. В компании объяснили это ростом цен на электроэнергию и топливо.

Также мы писали, что lifecell поднял стоимость популярных тарифов "Единая сеть премиум 30" и "Единая сеть премиум 30 подписка" с 1 октября 2025 года. Абонентам нужно платить 40 грн вместо 30 грн.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
