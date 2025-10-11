Бюджетні мобільні тарифи — що пропонують Київстар, Vodafone та lifecell у жовтні

Бюджетний мобільний зв'язок — який вигідний тариф обрати в жовтні
Українці можуть економити на мобільному зв’язку, обираючи бюджетні тарифні плани від популярних операторів — Київстару, Vodafone чи lifecell. Варто пам’ятати, що низькі ціни не завжди означають малі обсяги наповнення.
Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують недорогі мобільні тарифи в жовтні 2025 року.
Тариф від Київстару
Компанія пропонує кілька хороших тарифних планів за 220 грн/міс., але ними можуть скористатися тільки певні категорії українців: пенсіонери, люди з інвалідністю та абоненти, які перейшли в мережу Київстару зі своїм номером. Тож ці пакети послуг не підходять багатьом клієнтам.
У переліку доступних тарифів найдешевшим станом на жовтень 2025 року є "ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт" за 300 грн/міс. Він включає такі обсяги послуг:
- 40 ГБ трафіку;
- безлім у мережі;
- 300 хвилин на розмови по Україні та за кордон;
- 200 SMS;
- домашній інтернет на швидкості до 100 Мбіт/с.
Якщо наповнення не вистачає на чотири тижні, можна активувати безплатну Суперсилу. На вибір абонентів дається 5 ГБ у роумінгу, Київстар ТБ, SIM для планшета, SIM для другого телефона, Helsi, WOG, Відео на ходу, Соцмережі та месенджери.
Тариф від Vodafone
Мобільний оператор архівував більшість тарифних планів, залишивши активними кілька новостворених пропозицій. У жовтні найдешевшим є пакет послуг Flexx GO для контрактних абонентів за 270 грн/міс. Він включає безлімітне використання застосунків, 25 ГБ трафіку, 500 хвилин на розмови по Україні та безлім у мережі Vodafone.
Для українців, які до кінця року придбають новий номер оператора і підключать Flexx GO, діє вигідна акція "ХОТ". Вона передбачає надання протягом перших шести місяців користування (з моменту здійснення першого дзвінка) додаткових 500 хвилин і 25 ГБ по Україні.
Тариф від lifecell
Компанія пропонує клієнтам тариф "Лайфсет S" усього за 100 грн/міс. Він включає 10 ГБ мобільного трафіку в Україні та роумінгу за акцією "Гігабайти без кордонів", а також безлімітний домашній інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с. Щоправда, дзвінки оплачуються за стандартною тарифікацією — 2 грн/хв.
Цей пакет підійде абонентам, які рідко розмовляють по телефону, але часто користуються інтернетом. Як альтернатива — можна активувати тарифний план "Лайфсет М" за 175 грн/міс. Він включає 25 ГБ трафіку, домашній інтернет і 1 300 хвилин для дзвінків на всі номери по Україні.
Нагадаємо, з жовтня 2025 року мобільний оператор "Київстар" підвищив вартість окремих тарифних планів, що не змінювалися понад рік. У компанії пояснили це зростанням цін на електроенергію і паливо.
Також ми писали, що lifecell підняв вартість популярних тарифів "Єдина мережа преміум 30" та "Єдина мережа преміум 30 передплата" з 1 жовтня 2025 року. Абонентам потрібно платити 40 грн замість 30 грн.
