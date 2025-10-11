Бюджетні мобільні тарифи — що пропонують Київстар, Vodafone та lifecell у жовтні

Дівчина зі смартфоном. Фото: Новини.LIVE

Українці можуть економити на мобільному зв’язку, обираючи бюджетні тарифні плани від популярних операторів — Київстару, Vodafone чи lifecell. Варто пам’ятати, що низькі ціни не завжди означають малі обсяги наповнення.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують недорогі мобільні тарифи в жовтні 2025 року.

Реклама

Читайте також:

Тариф від Київстару

Компанія пропонує кілька хороших тарифних планів за 220 грн/міс., але ними можуть скористатися тільки певні категорії українців: пенсіонери, люди з інвалідністю та абоненти, які перейшли в мережу Київстару зі своїм номером. Тож ці пакети послуг не підходять багатьом клієнтам.

У переліку доступних тарифів найдешевшим станом на жовтень 2025 року є "ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт" за 300 грн/міс. Він включає такі обсяги послуг:

40 ГБ трафіку;

безлім у мережі;

300 хвилин на розмови по Україні та за кордон;

200 SMS;

домашній інтернет на швидкості до 100 Мбіт/с.

Якщо наповнення не вистачає на чотири тижні, можна активувати безплатну Суперсилу. На вибір абонентів дається 5 ГБ у роумінгу, Київстар ТБ, SIM для планшета, SIM для другого телефона, Helsi, WOG, Відео на ходу, Соцмережі та месенджери.

Тарифи від Київстару. Фото: скриншот

Тариф від Vodafone

Мобільний оператор архівував більшість тарифних планів, залишивши активними кілька новостворених пропозицій. У жовтні найдешевшим є пакет послуг Flexx GO для контрактних абонентів за 270 грн/міс. Він включає безлімітне використання застосунків, 25 ГБ трафіку, 500 хвилин на розмови по Україні та безлім у мережі Vodafone.

Для українців, які до кінця року придбають новий номер оператора і підключать Flexx GO, діє вигідна акція "ХОТ". Вона передбачає надання протягом перших шести місяців користування (з моменту здійснення першого дзвінка) додаткових 500 хвилин і 25 ГБ по Україні.

Тариф від Vodafone. Фото: скриншот

Тариф від lifecell

Компанія пропонує клієнтам тариф "Лайфсет S" усього за 100 грн/міс. Він включає 10 ГБ мобільного трафіку в Україні та роумінгу за акцією "Гігабайти без кордонів", а також безлімітний домашній інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с. Щоправда, дзвінки оплачуються за стандартною тарифікацією — 2 грн/хв.

Цей пакет підійде абонентам, які рідко розмовляють по телефону, але часто користуються інтернетом. Як альтернатива — можна активувати тарифний план "Лайфсет М" за 175 грн/міс. Він включає 25 ГБ трафіку, домашній інтернет і 1 300 хвилин для дзвінків на всі номери по Україні.

Тарифи від lifecell. Фото: скриншот

Нагадаємо, з жовтня 2025 року мобільний оператор "Київстар" підвищив вартість окремих тарифних планів, що не змінювалися понад рік. У компанії пояснили це зростанням цін на електроенергію і паливо.

Також ми писали, що lifecell підняв вартість популярних тарифів "Єдина мережа преміум 30" та "Єдина мережа преміум 30 передплата" з 1 жовтня 2025 року. Абонентам потрібно платити 40 грн замість 30 грн.