Українцям дозволили блокувати деякі мобільні номери — за що будуть карати абонентів

Чоловік з телефоном в руках. Фото: Pexels

Від 2 жовтня в Україні набрали чинності нові правила, що дозволяють мобільним операторам блокувати номери, які надсилають спам. Вже заблоковано тисячі таких абонентів.

Про те, як українці можуть заблокувати номери, з яких займаються спамом, розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

Спам-дзвінки — це небажані рекламні дзвінки, коли компанії телефонують без вашої згоди, щоб просувати свої товари чи послуги. Тепер кожен користувач може сам повідомити оператора про спам-номер і його заблокують:

Kyivstar — через застосунок Мій Kyivstar або за номерами 466, 0 800 300 466 (в Україні) та 105466# (у роумінгу). LifeCell — через застосунок Мій LifeCell або за номерами 5433, 0 800 20 5433 (в Україні) та +38 063 5433 111 (у роумінгу). Vodafone — через застосунок My Vodafone або за номерами 111, 0 800 400 111 (в Україні) та +38 050 400 111 (у роумінгу).

Також можна залишити скаргу на гарячій лінії Уряду за номером 1545 або через форму на сайті Національної комісії з регулювання електронних комунікацій.

