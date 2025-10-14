Відео
Україна
Про спам-дзвінки можна забути — як заблокувати нав'язливий номер

Про спам-дзвінки можна забути — як заблокувати нав'язливий номер

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 10:40
Українцям дозволили блокувати деякі мобільні номери — за що будуть карати абонентів
Чоловік з телефоном в руках. Фото: Pexels

Від 2 жовтня в Україні набрали чинності нові правила, що дозволяють мобільним операторам блокувати номери, які надсилають спам. Вже заблоковано тисячі таких абонентів.

Про те, як українці можуть заблокувати номери, з яких займаються спамом, розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

Що таке спам дзвінки та як їх припинити

Спам-дзвінки — це небажані рекламні дзвінки, коли компанії телефонують без вашої згоди, щоб просувати свої товари чи послуги. Тепер кожен користувач може сам повідомити оператора про спам-номер і його заблокують:

  1. Kyivstar — через застосунок Мій Kyivstar або за номерами 466, 0 800 300 466 (в Україні) та 105466# (у роумінгу).
  2. LifeCell — через застосунок Мій LifeCell або за номерами 5433, 0 800 20 5433 (в Україні) та +38 063 5433 111 (у роумінгу).
  3. Vodafone — через застосунок My Vodafone або за номерами 111, 0 800 400 111 (в Україні) та +38 050 400 111 (у роумінгу).

Також можна залишити скаргу на гарячій лінії Уряду за номером 1545 або через форму на сайті Національної комісії з регулювання електронних комунікацій.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
