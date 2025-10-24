Киевстар закроет популярный тариф с 1 ноября — что станет с абонентами

Некоторых абонентов Киевстара переведут на новый тариф — детали
Популярный оператор мобильной связи предупредил абонентов об изменениях в условиях обслуживания с 1 ноября 2025 года. Киевстар планирует закрыть тарифный план для контрактных клиентов, автоматически переключив пользователей на другой пакет услуг.
Об этом говорится на официальном сайте компании.
Какой тариф закроет Киевстар
Украинцы больше не смогут пользоваться тарифным планом контракта Smart Max за 450 грн/мес. Его наполнение включает:
- безлимитный интернет по Украине;
- 11 ГБ трафика по услуге "Роуминг как дома";
- безлим на звонки в сети;
- 500 минут на разговоры по Украине и за границу;
- 300 SMS;
- дополнительную SIM для планшета;
- дополнительную SIM для второго телефона.
Также абоненты могли выбрать две Суперсилы, в частности доступ к премиальным сервисам медицинского приложения Helsi, Киевстар ТВ, 300 минут на другие сети и за границу, 5 ГБ в роуминге, 300 SMS по Украине и др.
Что изменится для абонентов Киевстара
Поскольку тариф закроется с 1 ноября, клиентов компании автоматически переведут на новый пакет услуг — "ВСЕ РАЗОМ Крутий Контракт". Его стоимость аналогичная — 450 грн/мес., то есть дополнительные расходы не предусматриваются. Взамен абоненты получат увеличенные объемы сервисов.
Условия пользования включают:
- безлимитный мобильный интернет;
- 15 ГБ трафика в роуминге;
- безлим на звонки в сети Киевстара;
- 600 минут на разговоры по Украине и за границу;
- 600 SMS;
- дополнительную SIM для роутера (плюс 150 ГБ трафика);
- домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с;
- две Суперсилы без доплат.
"Если вы пользуетесь Суперсилами "300 минут на другие сети и за границу" и "300 SMS по Украине", они будут автоматически отключены после перехода на "ВСЕ РАЗОМ Крутий Контракт", ведь в новом тарифе уже включены увеличенные объемы этих услуг", — говорится в сообщении компании.
Зато активированные Суперсилы "SIM для планшета" или "SIM второго телефона" останутся действительными. Если абоненты не согласны с новыми условиями обслуживания, они могут самостоятельно выбрать один из доступных тарифных планов в мобильном приложении "Мой Киевстар" или досрочно прекратить действие договора.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, lifecell планирует закрыть более десяти тарифов для корпоративных клиентов с 1 ноября 2025 года. Часть из них переименуют, а стоимость увеличат или даже уменьшат. Плюс изменится наполнение пакетов услуг.
Также мы писали, какие бюджетные тарифные планы доступны пенсионерам в Киевстаре, Vodafone и lifecell. Мобильные операторы предлагают несколько недорогих пакетов услуг с достаточным наполнением.
