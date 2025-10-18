Видео
Україна
Видео

Главная Экономика Киевстар, Vodafone и lifecell — какие тарифы подойдут пенсионерам

Киевстар, Vodafone и lifecell — какие тарифы подойдут пенсионерам

Ua ru
Дата публикации 18 октября 2025 18:45
обновлено: 18:23
Лучшие мобильные тарифы для пенсионеров — что выбрать украинцам 60+
Пенсионерка с телефоном. Фото: Новини.LIVE

Пенсионеры могут экономить на мобильной связи, выбирая бюджетные тарифные планы от популярных операторов. Существует немало доступных вариантов, которые подойдут по цене и наполнению.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие пакеты услуг предлагают Киевстар, Vodafone и lifecell украинцам в возрасте 60+.

Тариф от Киевстара

Мобильный оператор ввел специальный тариф для пенсионеров и людей с инвалидностью под названием "ВСЕ РАЗОМ Комфорт". Он стоит всего 220 грн/мес. и предлагает такие объемы услуг:

  • 10 ГБ трафика;
  • безлим в сети Киевстара;
  • 100 минут на звонки по Украине;
  • 100 SMS;
  • Киевстар ТВ Легкий (200+ каналов, коллекция фильмов/сериалов/шоу от 1+1 Video;
  • домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с.

Также в пакете услуг предусмотрена Суперсила на выбор. Без доплаты абоненты могут получить дополнительно 100 минут на звонки по Украине и за границу, доступ к премиальным сервисам медицинского приложения Helsi, 5 ГБ в роуминге и пр.

Тариф от Vodafone

Отдельного предложения для пенсионеров нет, но наиболее доступным вариантом остается тарифный план Flexx GO для контрактных абонентов за 270 грн/мес. Он включает 25 ГБ мобильного трафика, 500 минут на разговоры по Украине, безлимитные звонки в сети Vodafone и пользование некоторыми приложениями без снятия мегабайт.

А если перенести номер в сеть, активируется акция "ХОТ". Она предусматривает предоставление дополнительных 500 минут на разговоры по Украине и 5 ГБ в роуминге в течение первых 12 месяцев пользования тарифом. При этом стоимость пакета снизится до 200 грн/мес., что позволит неплохо сэкономить.

Тариф от lifecell

Оператор обеспечивает клиентов тарифными планами "Лайфсет", стоимость которых меняется в зависимости от наполнения. Самый дешевый — 100 грн/мес., но доступно лишь 10 ГБ мобильного трафика и безлимитный домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с. За звонки придется платить отдельно — 2 грн/мин.

Немного дороже выйдет со включенными минутами на разговоры. За 175 грн/мес. абоненты получат 25 ГБ мобильного трафика, домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с плюс 1 300 минут для звонков на все номера по Украине.

пенсионеры Киевстар Vodafone lifecell связь мобильные операторы
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
