Как понять, что ваш смартфон прослушивают — 5 главных признаков контроля

Смартфоны хранят пароли, фото, банковские данные и личные переписки — именно поэтому их все чаще используют для слежки. Есть ключевые сигналы, по которым можно понять, что устройство оказалось под чужим контролем.

Заметно быстрее разряжается батарея

Если телефон теряет заряд даже в режиме ожидания, это может свидетельствовать о фоновой работе шпионского ПО. Такие программы собирают и передают данные без ведома пользователя, увеличивая нагрузку на аккумулятор и мобильный трафик.

Камера или микрофон активируются без вашего участия

Мигающий индикатор камеры или сам по себе включающийся микрофон — серьезный сигнал наличия софта для слежки, который способен писать видео или звук в реальном времени. Обращайте внимание и на посторонние шумы или щелчки во время звонков — это может означать прослушивание.

Появились незнакомые приложения

Вредоносные программы иногда маскируются под "системные службы" или "обновления Android". Если замечаете неизвестные приложения, которые не удается удалить, это признак заражения: такие программы могут иметь доступ к фото, геолокации и сообщениям.

Резко растет трафик и случаются самопроизвольные перезагрузки

Беспричинные перезагрузки, зависания или нагрев могут свидетельствовать об удаленном управлении устройством. Если параллельно увеличивается мобильный трафик, стоит немедленно проверить смартфон антивирусом.

Подозрительные оповещения и попытки входа

Оповещения о входе в ваш аккаунт с неизвестного устройства — тревожный знак. Также настораживают странные SMS со ссылками: через них злоумышленники часто пытаются установить шпионские приложения.

