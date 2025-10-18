Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии 5 тревожных признаков, что за вашим телефоном следят

5 тревожных признаков, что за вашим телефоном следят

Ua ru
Дата публикации 18 октября 2025 06:32
обновлено: 07:57
Как понять, что ваш смартфон прослушивают — 5 главных признаков контроля
Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Смартфоны хранят пароли, фото, банковские данные и личные переписки — именно поэтому их все чаще используют для слежки. Есть ключевые сигналы, по которым можно понять, что устройство оказалось под чужим контролем.

Об этом пишет "Мы-Украина". 

Реклама
Читайте также:

Заметно быстрее разряжается батарея

Если телефон теряет заряд даже в режиме ожидания, это может свидетельствовать о фоновой работе шпионского ПО. Такие программы собирают и передают данные без ведома пользователя, увеличивая нагрузку на аккумулятор и мобильный трафик.

Камера или микрофон активируются без вашего участия

Мигающий индикатор камеры или сам по себе включающийся микрофон — серьезный сигнал наличия софта для слежки, который способен писать видео или звук в реальном времени. Обращайте внимание и на посторонние шумы или щелчки во время звонков — это может означать прослушивание.

Появились незнакомые приложения

Вредоносные программы иногда маскируются под "системные службы" или "обновления Android". Если замечаете неизвестные приложения, которые не удается удалить, это признак заражения: такие программы могут иметь доступ к фото, геолокации и сообщениям.

Резко растет трафик и случаются самопроизвольные перезагрузки

Беспричинные перезагрузки, зависания или нагрев могут свидетельствовать об удаленном управлении устройством. Если параллельно увеличивается мобильный трафик, стоит немедленно проверить смартфон антивирусом.

Подозрительные оповещения и попытки входа

Оповещения о входе в ваш аккаунт с неизвестного устройства — тревожный знак. Также настораживают странные SMS со ссылками: через них злоумышленники часто пытаются установить шпионские приложения.

Напомним, беспроводной интернет давно стал частью повседневной жизни — к Wi-Fi подключены телефоны, телевизоры, умные часы и даже бытовая техника. При этом всё чаще обсуждают вопросы его влияния на самочувствие.

Также мы писали, что хранение паролей в браузере кажется самым удобным вариантом — все логины доступны на любом устройстве в один клик. Однако такая практика имеет серьезные риски.

слежка телефоны личные данные безопасность пользователи
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации