Головна Технології 5 тривожних ознак, що за вашим телефоном стежать

5 тривожних ознак, що за вашим телефоном стежать

Ua ru
Дата публікації: 18 жовтня 2025 06:32
Оновлено: 07:57
Як зрозуміти, що ваш смартфон прослуховують — 5 головних ознак контролю
Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Смартфони зберігають паролі, фото, банківські дані та приватні листування — саме тому їх дедалі частіше використовують для стеження. Є ключові сигнали, за якими можна зрозуміти, що пристрій опинився під чужим контролем.

Про це пише "Ми-Україна".

Читайте також:

Помітно швидше розряджається батарея

Якщо телефон втрачає заряд навіть у режимі очікування, це може свідчити про фонову роботу шпигунського ПЗ. Такі програми збирають і передають дані без відома користувача, збільшуючи навантаження на акумулятор і мобільний трафік.

Камера або мікрофон активуються без вашої участі

Мигає індикатор камери чи сам собою вмикається мікрофон — серйозний сигнал наявності софту для стеження, який здатен писати відео або звук у реальному часі. Звертайте увагу і на сторонні шуми чи клацання під час дзвінків — це може означати прослуховування.

З'явилися незнайомі додатки

Шкідливі програми інколи маскуються під "системні служби" або "оновлення Android". Якщо помічаєте невідомі застосунки, які не вдається видалити, це ознака зараження: такі програми можуть мати доступ до фото, геолокації та повідомлень.

Різко зростає трафік і трапляються самовільні перезавантаження

Безпричинні перезавантаження, зависання чи нагрівання можуть свідчити про віддалене керування пристроєм. Якщо паралельно збільшується мобільний трафік, варто негайно перевірити смартфон антивірусом.

Підозрілі сповіщення та спроби входу

Оповіщення про вхід у ваш акаунт з невідомого пристрою — тривожний знак. Також насторожують дивні SMS із посиланнями: через них зловмисники часто намагаються встановити шпигунські додатки.

Нагадаємо, бездротовий інтернет давно став частиною повсякденного життя — до Wi-Fi під'єднані телефони, телевізори, розумні годинники й навіть побутова техніка. Водночас дедалі частіше обговорюють питання його впливу на самопочуття.

Також ми писали, що зберігання паролів у браузері здається найзручнішим варіантом — усі логіни доступні на будь-якому пристрої за один клік. Проте така практика має серйозні ризики.

стеження телефони персональні дані безпека користувачі
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
