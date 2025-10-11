Відео
Що буде, якщо не вимикати Wi-Fi на телефоні на ніч

Ua ru
Дата публікації: 11 жовтня 2025 16:32
Важливо вимикати Wi-Fi на телефоні на ніч — що буде інакше
Жінка зі смартфоном у ліжку. Фото: Unsplash

Бездротовий інтернет став буденністю: більшість наших гаджетів постійно залежать від Wi-Fi. Та водночас дедалі частіше постає питання, як це впливає на самопочуття і чи має сенс вимикати з'єднання на ніч.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чи варто вимикати Wi-Fi на смартфоні перед сном.

Читайте також:

Чи варто вимикати Wi-Fi на ніч

Смартфони та інші пристрої в домі, під'єднані до мережі, безперервно створюють електромагнітне випромінювання. Здається логічним просто вимкнути Wi-Fi, однак тоді частина функцій перестає працювати без інтернету — звідси й сумнів: чи вимикати з'єднання саме на телефоні, коли лягаєте спати.

Є кілька причин робити це, і більшість стосуються здоров'я та комфорту. По-перше, відключення Wi-Fi уночі зменшує вплив електромагнітного випромінювання. По-друге, ви менше тягнутиметесь до екрана перед сном і не відволікатиметесь, коли вже намагаєтеся заснути.

Окремі дослідження зазначають, що за вимкненого Wi-Fi може знижуватися тривожність: сон стає якіснішим, адже вас не турбують сповіщення, вібрації та інші подразники.

Є й практична перевага — економія заряду. Коли з'єднання вимкнене, смартфон "відпочиває" разом із вами та розряджається повільніше, що позитивно позначається на ресурсі акумулятора. Це особливо відчутно на старіших моделях.

Варто враховувати ще один момент: за певних налаштувань телефон може автоматично під'єднуватися до доступних мереж, поки ви спите. Такі "мандрівки" можуть створювати ризики безпеки, якщо пристрій під'єднається до небезпечної або шкідливої мережі. Вимкнення Wi-Fi на ніч усуває й цю загрозу.

Нагадаємо, уживані Wi-Fi-роутери здаються вигідною покупкою — їх легко знайти на онлайн-майданчиках за половину вартості нових. Проте перед підключенням варто ретельно оцінити не лише зовнішній стан пристрою, а і його програмну підтримку.

Також ми писали, що домашній Wi-Fi-роутер — звичний пристрій, без якого важко уявити повсякденне життя, — насправді може нести потенційну небезпеку. Йдеться не лише про кіберзагрози: перегрів чи несправні блоки живлення іноді спричиняють збої електромережі або навіть займання.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
