Что будет, если не выключать Wi-Fi на телефоне на ночь

Что будет, если не выключать Wi-Fi на телефоне на ночь

Ua ru
Дата публикации 11 октября 2025 16:32
Важно выключать Wi-Fi на телефоне на ночь — что будет иначе
Женщина со смартфоном в постели. Фото: Unsplash

Беспроводной интернет стал обыденностью: большинство наших гаджетов постоянно зависят от Wi-Fi. Но при этом все чаще возникает вопрос, как это влияет на самочувствие и имеет ли смысл выключать соединение на ночь.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, стоит ли выключать Wi-Fi на смартфоне перед сном.

Читайте также:

Стоит ли выключать Wi-Fi на ночь

Смартфоны и другие устройства в доме, подключенные к сети, непрерывно создают электромагнитное излучение. Кажется логичным просто выключить Wi-Fi, однако тогда часть функций перестает работать без интернета — отсюда и сомнение: выключать ли соединение именно на телефоне, когда ложитесь спать.

Есть несколько причин делать это, и большинство касаются здоровья и комфорта. Во-первых, отключение Wi-Fi ночью уменьшает влияние электромагнитного излучения. Во-вторых, вы меньше будете тянуться к экрану перед сном и не будете отвлекаться, когда уже пытаетесь заснуть.

Отдельные исследования отмечают, что при выключенном Wi-Fi может снижаться тревожность: сон становится качественнее, ведь вас не беспокоят уведомления, вибрации и другие раздражители.

Есть и практическое преимущество — экономия заряда. Когда соединение выключено, смартфон "отдыхает" вместе с вами и разряжается медленнее, что положительно сказывается на ресурсе аккумулятора. Это особенно ощутимо на более старых моделях.

Стоит учитывать еще один момент: при определенных настройках телефон может автоматически подключаться к доступным сетям, пока вы спите. Такие "путешествия" могут создавать риски безопасности, если устройство подключится к опасной или вредоносной сети. Отключение Wi-Fi на ночь устраняет и эту угрозу.

Напомним, подержанные Wi-Fi-роутеры кажутся выгодной покупкой — их легко найти на онлайн-площадках за половину стоимости новых. Однако перед подключением стоит тщательно оценить не только внешнее состояние устройства, но и его программную поддержку.

Также мы писали, что домашний Wi-Fi-роутер — привычное устройство, без которого трудно представить повседневную жизнь, — на самом деле может нести потенциальную опасность. Речь идет не только о киберугрозах: перегрев или неисправные блоки питания иногда вызывают сбои электросети или даже возгорание.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
