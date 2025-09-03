Видео
Три угрозы от Wi-Fi-роутера в вашем доме и как их избежать

Три угрозы от Wi-Fi-роутера в вашем доме и как их избежать

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 06:12
Скрытые опасности Wi-Fi роутера — 3 угрозы, о которых знают не все
Wi-Fi-роутер на подставке. Фото: кадр из видео/YouTube

Wi-Fi-роутер есть почти в каждом доме и обычно воспринимается как привычный "мост" к интернету. Но это небольшое устройство способно представлять риск не только для кибербезопасности, но и для здоровья и имущества.

О трех скрытых угрозах Wi-Fi-роутеров пишет YSTNews.

Удаленный доступ и взлом сети

Роутер объединяет телевизоры, ноутбуки, смартфоны, системы "умного дома" и камеры наблюдения, поэтому успешная атака позволяет злоумышленнику добраться до ваших файлов и паролей, управлять подключенными устройствами, подглядывать с камер и использовать ваш трафик для мошеннических действий. Даже "подбор" пароля соседом имеет последствия: в лучшем случае упадет скорость интернета, в худшем — ваш IP могут использовать для незаконных операций.

Защита проста: включите WPA3, регулярно обновляйте прошивку, смените стандартный пароль администратора на сложный и, при необходимости, ограничьте подключение своими гаджетами через MAC-фильтрацию.

Перегрев и риск воспламенения

Устройство работает непрерывно и нагревается, поэтому в отдельных случаях возможны повреждения или даже пожар. Риски возрастают, если использовать некачественный блок питания, ставить роутер в закрытую нишу без вентиляции, заваливать его вещами, держать рядом с источниками тепла или во влажных местах вроде кухни или ванной.

Решение — время от времени касаться корпуса и проверять температуру, установить роутер в открытом, хорошо проветриваемом месте и пользоваться оригинальным блоком питания.

Электромагнитное излучение

Сетевые устройства работают на частотах 2,4 и 5 ГГц и создают электромагнитное поле. Окончательных доказательств вреда нет, однако долговременное близкое присутствие роутера может ухудшать сон и влиять на нервную систему. Специалисты советуют размещать оборудование минимум в метре от кровати или рабочего места, по возможности выключать Wi-Fi на ночь или настроить таймер розетки, а также отдать предпочтение моделям с автоматической регулировкой мощности сигнала.

Напомним, Wi-Fi-роутер является сердцем любой домашней или офисной сети, ведь именно он отвечает за стабильную связь и быстрое подключение десятков устройств — от смартфонов до смарт-телевизоров. Однако даже современные модели имеют свой ресурс.

Также мы писали, что Wi-Fi давно стал незаменимой частью повседневной жизни, и любые сбои сразу портят пользовательский опыт. Низкая скорость или частые обрывы связи не всегда связаны с провайдером или старым оборудованием — часто причиной является именно расположение роутера.

интернет гаджеты угрозы безопасность WiFi роутер
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
