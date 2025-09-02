Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Эта функция Windows уменьшает скорость Wi-Fi — как ее отключить

Эта функция Windows уменьшает скорость Wi-Fi — как ее отключить

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 06:12
Проверьте одну настройку — как ускорить самый медленный интернет
Подключение кабеля к Wi-Fi-роутеру. Фото: Freepik

Когда срочно нужен видеозвонок или надо отправить большой файл, Wi-Fi иногда подводит в самый ответственный момент. Виноват не всегда провайдер — иногда проблема рядом, в настройках компьютера.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие настройки нужно проверить на компьютере, если плохой интернет.

Реклама
Читайте также:

Что надо проверить в настройках компьютера

Специалисты советуют обратить внимание на простую опцию — режим энергосбережения. Если она включена, система может ограничивать работу Wi-Fi-адаптера, чтобы сэкономить заряд аккумулятора. В итоге падает скорость интернета, появляются обрывы, а звонки превращаются в сплошное испытание.

По словам специалистов, эта опция содержится в системных параметрах Windows и иногда может быть скрыта в диспетчере устройств. Если ее не выключить, Wi-Fi-адаптер и в дальнейшем будет работать в ограниченном режиме, что негативно скажется на скорости соединения.

Если отключение режима энергосбережения не помогло, следующий шаг — обращение в службу поддержки провайдера. Иногда достаточно прямо сказать, что рассматриваете переход в другую компанию: операторы обычно стараются удержать клиентов и быстрее реагируют на риск потери абонента.

Напомним, Wi-Fi-роутер является сердцем любой сети дома или в офисе: он обеспечивает стабильное соединение и быстрый доступ к интернету для десятков устройств. Но со временем даже надежный маршрутизатор теряет эффективность.

Также мы писали, что Wi-Fi давно стал базовой потребностью, но его качество легко испортить мелочами. Частые обрывы или низкая скорость не всегда свидетельствуют о провайдере или старом роутере.

интернет WiFi компьютеры роутер функции
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации