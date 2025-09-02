Проверьте одну настройку — как ускорить самый медленный интернет

Подключение кабеля к Wi-Fi-роутеру. Фото: Freepik

Когда срочно нужен видеозвонок или надо отправить большой файл, Wi-Fi иногда подводит в самый ответственный момент. Виноват не всегда провайдер — иногда проблема рядом, в настройках компьютера.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие настройки нужно проверить на компьютере, если плохой интернет.

Что надо проверить в настройках компьютера

Специалисты советуют обратить внимание на простую опцию — режим энергосбережения. Если она включена, система может ограничивать работу Wi-Fi-адаптера, чтобы сэкономить заряд аккумулятора. В итоге падает скорость интернета, появляются обрывы, а звонки превращаются в сплошное испытание.

По словам специалистов, эта опция содержится в системных параметрах Windows и иногда может быть скрыта в диспетчере устройств. Если ее не выключить, Wi-Fi-адаптер и в дальнейшем будет работать в ограниченном режиме, что негативно скажется на скорости соединения.

Если отключение режима энергосбережения не помогло, следующий шаг — обращение в службу поддержки провайдера. Иногда достаточно прямо сказать, что рассматриваете переход в другую компанию: операторы обычно стараются удержать клиентов и быстрее реагируют на риск потери абонента.

