Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Мифы о Wi-Fi — что точно не поможет ускорить интернет

Мифы о Wi-Fi — что точно не поможет ускорить интернет

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 11:41
Фольга не поможет — как на самом деле работают "советы" по усилению Wi-Fi
Wi-Fi-роутер на столе. Фото: кадр из видео/YouTube

Интернет годами тиражирует лайфхаки, как "бесплатно" сделать Wi-Fi стабильным по всему дому. Однако, что действительно работает в современных условиях перегруженного эфира, а что давно превратилось в миф, стоит знать каждому пользователю.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что на самом деле работает из популярных советов по ускорению интернета.

Реклама
Читайте также:

"Жестяная магия" и фольга

Идея проста: собрать из банки или фольги "параболический отражатель" и направить сигнал. На практике в квартире сигнал многолучевой — он отражается от стен, мебели и зеркал — именно эти отраженные волны часто и обеспечивают стабильность. Самодельный экран непредсказуемо меняет диаграмму направленности: в лучшем случае разницы не будет, в худшем — появятся "мертвые зоны" в одних местах ради минимального прироста в других.

Усилитель сигнала Wi-Fi из фольги и банки
Усилитель сигнала Wi-Fi из фольги и жестяной банки. Фото: кадр из видео/YouTube

Тот самый "усилитель" из фольги и картона выглядит технически, но пользы почти не дает. Таким образом, эффект от такой конструкции — на уровне плацебо.

Расположение роутера до сих пор решает

Wi-Fi — это радиоволны, которые затухают в препятствиях и делают это по-разному:

  • гипсокартон "съедает" примерно 3 dB;
  • кирпич — примерно 6 dB;
  • железобетонная опорная стена — до 10-15 dB.

Децибелы логарифмические: каждые 3 dB — это вдвое меньшая мощность, так что одна бетонная стена может ослабить сигнал в 10-20 раз. Плохие места — дальняя комната, за системным блоком или крупной техникой. Лучше — ближе к геометрическому центру дома, в коридоре, на высоте 1-1,5 м, как можно дальше от зеркал и крупной бытовой техники.

Так что советы по размещению роутера действительно полезны, но в квартирах с несколькими опорными стенами покрытие все равно может "сыпаться".

Занятые частоты и каналы

2,4 ГГц перегружен: там соседские сети, микроволновки, Bluetooth, радионяни. Зайдите в веб-интерфейс роутера (типичные адреса — 192.168.0.1 или 192.168.1.1, правильные данные — на наклейке снизу устройства).

В настройках включите и используйте 5 ГГц для современных гаджетов — диапазон шире и "тише", а для 2,4 ГГц выберите вручную наименее загруженный канал.

Проверить каналы Wi-Fi можно бесплатными утилитами: WiFi Analyzer для Android, inSSIDer для Windows, а на iPhone через ограничения iOS и через "Диагностику беспроводных сетей" на macOS.

Каналы Wi-Fi-сети в многоэтажном здании
График каналов Wi-Fi-сетей в многоэтажном доме. Фото: скриншот

Для 2,4 ГГц оптимальными каналами являются 1, 6 или 11, обычно они не перекрываются. На графике видна типичная многоквартирная "каша", где несколько сетей перекрываются на 1 и 6 каналах, тогда как 11 относительно свободен.

Переключение на свободные каналы однозначно помогает улучшить стабильность сети, поэтому это первое, что стоит сделать.

Проблема не всегда в сигнале

Даже при "полной шкале" старый роутер может "задыхаться", когда в доме десятки клиентов: ноутбук, несколько смартфонов, ТВ, приставка, часы, колонки, лампочки, датчики и т.д. Старые стандарты работают по принципу "говорит один — слушают все", из-за чего растут задержки и падает скорость.

Современные модели с Wi-Fi 6 (802.11ax) и выше используют MU-MIMO и OFDMA, чтобы общаться с несколькими устройствами одновременно. Это не "усиление сигнала", а резкий рост эффективности всей сети.

Типичный роутер среднего класса тоже может "сдаться", если ему уже 3-4 года и гаджетов в квартире много. Поэтому переход на роутер с Wi-Fi 6/6E — самое действенное решение для большинства современных квартир.

Mesh против репитеров

Раньше для "дотягивания" сигнала ставили репитеры, но они работают по схеме "слышать-повторять" и часто режут итоговую скорость минимум вдвое. Mesh-системы состоят из нескольких одинаковых модулей, которые создают единую бесшовную сеть с одним SSID, общаются между собой по выделенному каналу и "передают" смартфон от точки к точке без обрывов, когда вы ходите по квартире. Это оптимальный вариант для больших или "сложных" по планировке помещений.

Mesh-системы — самое надежное, хоть и не самое дешевое решение для полного покрытия в домах с бетонными стенами.

Напомним, проблемы со скоростью интернета не всегда стоит списывать на Wi-Fi. Сам роутер лишь передает сигнал, тогда как настоящая причина может крыться в тарифном плане или особенностях подключенных устройств.

Также мы писали, что длительная работа маршрутизатора без перерыва часто становится причиной сбоев и падения скорости. Простая перезагрузка хотя бы раз в неделю "освежает" устройство и возвращает стабильность интернет-соединения.

интернет WiFi полезные советы пользователи роутер функции
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации