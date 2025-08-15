Як підвищити швидкість і стабільність Wi-Fi вдома — 5 ефективних рішень

Wi-Fi-роутери у магазині. Фото: кадр з відео/YouTube

Повільний зв'язок не завжди означає, що винен ваш Wi-Fi: це лише "посередник" між тарифним планом і пристроями в домі. Існують способи, які допоможуть покращити сигнал і, ймовірно, підвищити стабільність з'єднання.

Про це пише SlashGear.

Реклама

Читайте також:

Перемістіть маршрутизатор

Wi-Fi-роутер роздає бездротовий сигнал, і найпростіший спосіб посилити його — поставити ближче до пристроїв, які ви під'єднуєте. Обирайте центральне розташування й відкрите місце без зайвих перешкод. Варто уникати розміщення на підлозі, кухні та у зонах з великою кількістю техніки, в закритих шафах, біля дзеркал.

Перемкніться на інший канал

Сучасні роутери зазвичай двосмугові: 2,4 ГГц (ширше покриття) та 5 ГГц (вища швидкість). Часто мережі розрізняються суфіксами "2G" і "5G". Алгоритм перемикання на інший канал такий:

відкрийте браузер і введіть 192.168.0.1 або 192.168.1.1 та натисніть Enter;

увійдіть як адміністратор;

перейдіть у "Налаштування" — "Бездротові налаштування";

оберіть "Ручне налаштування бездротової мережі";

вимкніть "Автоматичне сканування каналів";

у випадаючому списку "Бездротовий канал" задайте канал вручну.

Оновіть свій роутер

Якщо домашній маршрутизатор "не тягне", його можна замінити на новішу й недорогу модель. Це особливо актуально, коли пристрій старий і не підтримує розширений радіус дії чи багатодіапазонний режим. Можна також додати другий роутер (окрім гостьової мережі) для розширення покриття.

Оновіть прошивку маршрутизатора

Як і смартфони чи ноутбуки, роутери отримують оновлення прошивки, що додають функції та виправляють помилки. Автооновлення є не завжди, тож перевірте вручну:

завантажте останню прошивку з сайту виробника вашого роутера;

у браузері відкрийте 192.168.0.1 або 192.168.1.1 (деякі моделі мають іншу адресу).

увійдіть в адмін-панель (часто логін/пароль за замовчуванням — admin);

знайдіть пункт "Оновлення прошивки" (може бути в підменю);

натисніть "Огляд"/"Вибрати файл", додайте завантажений файл і натисніть "Завантажити";

підтвердьте дію у спливаючому вікні.

Від'єднайте зайві пристрої

За стандартом IPv4 роутер теоретично здатен обслуговувати до приблизно 250 підключень, але побутові моделі стабільно "тягнуть" радше 20-50. Кожен активний гаджет "з'їдає" частину пропускної здатності й може збільшувати затримки для інших. Рішення просте: тимчасово вимкніть Wi-Fi на непотрібних пристроях і розвантажте мережу — для цього не обов'язково заходити в налаштування роутера.

Нагадаємо, тривала безперервна робота маршрутизатора може призводити до падіння швидкості та періодичних збоїв у домашній мережі. Щотижневе перезавантаження допомагає розвантажити пристрій і повернути стабільність з'єднання.

Також ми писали, що проблеми з інтернетом часто пов'язані не з тарифом чи перевантаженням мережі, а з особливостями розташування обладнання. Зокрема, звичайне дзеркало здатне екранувати та розсіювати Wi-Fi, створюючи "мертві зони" та знижуючи швидкість передачі даних.