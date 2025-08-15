Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологія1ІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Чому швидкість інтернету нижча за обіцяну і що робити

Чому швидкість інтернету нижча за обіцяну і що робити

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 06:12
Як підвищити швидкість і стабільність Wi-Fi вдома — 5 ефективних рішень
Wi-Fi-роутери у магазині. Фото: кадр з відео/YouTube

Повільний зв'язок не завжди означає, що винен ваш Wi-Fi: це лише "посередник" між тарифним планом і пристроями в домі. Існують способи, які допоможуть покращити сигнал і, ймовірно, підвищити стабільність з'єднання.

Про це пише SlashGear.

Реклама
Читайте також:

Перемістіть маршрутизатор

Wi-Fi-роутер роздає бездротовий сигнал, і найпростіший спосіб посилити його — поставити ближче до пристроїв, які ви під'єднуєте. Обирайте центральне розташування й відкрите місце без зайвих перешкод. Варто уникати розміщення на підлозі, кухні та у зонах з великою кількістю техніки, в закритих шафах, біля дзеркал.

Перемкніться на інший канал

Сучасні роутери зазвичай двосмугові: 2,4 ГГц (ширше покриття) та 5 ГГц (вища швидкість). Часто мережі розрізняються суфіксами "2G" і "5G". Алгоритм перемикання на інший канал такий:

  • відкрийте браузер і введіть 192.168.0.1 або 192.168.1.1 та натисніть Enter;
  • увійдіть як адміністратор;
  • перейдіть у "Налаштування" — "Бездротові налаштування";
  • оберіть "Ручне налаштування бездротової мережі";
  • вимкніть "Автоматичне сканування каналів";
  • у випадаючому списку "Бездротовий канал" задайте канал вручну.

Оновіть свій роутер

Якщо домашній маршрутизатор "не тягне", його можна замінити на новішу й недорогу модель. Це особливо актуально, коли пристрій старий і не підтримує розширений радіус дії чи багатодіапазонний режим. Можна також додати другий роутер (окрім гостьової мережі) для розширення покриття.

Оновіть прошивку маршрутизатора

Як і смартфони чи ноутбуки, роутери отримують оновлення прошивки, що додають функції та виправляють помилки. Автооновлення є не завжди, тож перевірте вручну:

  • завантажте останню прошивку з сайту виробника вашого роутера;
  • у браузері відкрийте 192.168.0.1 або 192.168.1.1 (деякі моделі мають іншу адресу).
  • увійдіть в адмін-панель (часто логін/пароль за замовчуванням — admin);
  • знайдіть пункт "Оновлення прошивки" (може бути в підменю);
  • натисніть "Огляд"/"Вибрати файл", додайте завантажений файл і натисніть "Завантажити";
  • підтвердьте дію у спливаючому вікні.

Від'єднайте зайві пристрої

За стандартом IPv4 роутер теоретично здатен обслуговувати до приблизно 250 підключень, але побутові моделі стабільно "тягнуть" радше 20-50. Кожен активний гаджет "з'їдає" частину пропускної здатності й може збільшувати затримки для інших. Рішення просте: тимчасово вимкніть Wi-Fi на непотрібних пристроях і розвантажте мережу — для цього не обов'язково заходити в налаштування роутера.

Нагадаємо, тривала безперервна робота маршрутизатора може призводити до падіння швидкості та періодичних збоїв у домашній мережі. Щотижневе перезавантаження допомагає розвантажити пристрій і повернути стабільність з'єднання.

Також ми писали, що проблеми з інтернетом часто пов'язані не з тарифом чи перевантаженням мережі, а з особливостями розташування обладнання. Зокрема, звичайне дзеркало здатне екранувати та розсіювати Wi-Fi, створюючи "мертві зони" та знижуючи швидкість передачі даних.

інтернет гаджети WiFi роутер функції
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації