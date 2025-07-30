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Головні вороги Wi-Fi — що не можна ставити поруч з роутером

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 14:22
Ці речі "гальмують" ваш Wi-Fi — як уникнути завад і прискорити інтернет
Wi-Fi-роутер. Фото: Unsplash

Коли інтернет раптово "гальмує", причина не завжди у товстих стінах чи сусідських мережах. Часто винуватцем стають гаджети поруч із маршрутизатором — зокрема пристрої USB 3.0.

Про це пише Pixelinform.

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Що не можна ставити поруч з роутером

Ще у 2012 році дослідження Intel показало: неякісно екрановані пристрої та кабелі USB 3.0 створюють радіошум у діапазоні 2,4 ГГц — саме на цій частоті працює більшість домашніх Wi‑Fi‑мереж. Для роутера це як розмова на галасливій вечірці: з'єднання втрачає швидкість і стабільність, особливо коли зовнішній диск або хаб розташовані впритул до ноутбука чи маршрутизатора. На відміну від мікрохвильовки, вплив USB 3.0 може бути постійним — доти, доки пристрій під'єднаний та активний.

Щоб мінімізувати завади:

  • використовуйте якісні екрановані кабелі — дешеві без належного захисту посилюють перешкоди;
  • відсуньте джерело проблеми: перенесіть зовнішній диск або USB‑хаб подалі від роутера та Wi‑Fi‑приймача комп'ютера;
  • для пристроїв без потреби у високій швидкості підключайте USB 2.0;
  • перейдіть на діапазон 5 ГГц — це найефективніший спосіб зменшити вплив завад.

Wi‑Fi — це радіохвилі, тож великі металеві предмети (холодильники, системні блоки, сейфи) екранують або відбивають сигнал. Підступними є й великі дзеркала та акваріуми: вода добре поглинає хвилі на 2,4 та 5 ГГц. Оптимальне правило розміщення роутера — якомога вище, ближче до центру помешкання і подалі від подібних перешкод.

У багатоквартирних будинках ефір на 2,4 ГГц переповнений: десятки сусідських мереж конкурують за обмежену кількість каналів. Тому сучасні маршрутизатори пропонують діапазон 5 ГГц (а в стандарті Wi‑Fi 6E — і 6 ГГц), де каналів більше, а побутового "шуму" менше.

Нагадаємо, чим вищу швидкість інтернету обіцяє тариф, тим більше дратує нестабільний Wi‑Fi у віддалених кімнатах і вічне завантаження відео. У таких випадках винен не провайдер, а невдале розташування антен маршрутизатора.

Також ми писали, що навіть найновіший роутер з часом починає працювати нестабільно через безперервне навантаження. У більшості випадків достатньо короткого вимкнення з паузою в 10 секунд, щоб повернути нормальну швидкість і з'єднання.

інтернет гаджети WiFi сигнали роутер
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
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