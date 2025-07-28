Відстеження через Wi-Fi без камер — як працює нова технологія WhoFi

Wi-Fi-роутер на столі. Фото: кадр з відео/YouTube

Досі могло здаватися, що приватності загрожують лише камери спостереження чи ввімкнений GPS. Однак дослідники з Римського університету Ла Сапієнца представили систему WhoFi, яка дозволяє відстежувати людину за допомогою звичайного Wi‑Fi роутера — без смартфона та без камер.

Про це пише GSMinfo.

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Як працює технологія WhoFi

Італійська розробка аналізує, як людське тіло взаємодіє з Wi‑Fi‑сигналом. У кожної людини цей "відбиток тіла" унікальний: він змінює інтенсивність, а подекуди й напрямок поширення радіохвиль. Завдяки цьому при повторній появі в зоні тієї самої Wi‑Fi‑мережі система здатна розпізнати конкретну особу.

WhoFi відстежує переміщення не лише всередині приміщення, а й між різними локаціями — без потреби у візуальному контакті. На відміну від камер, технологія "бачить" у темряві та навіть крізь стіни. За результатами експериментів точність у деяких сценаріях сягала 95,5%, тоді як попередні підходи пропонували максимум близько 75%, чого було замало для надійного стеження.

Спеціальних пристроїв не потрібно. Для тестів використовували звичайні Wi‑Fi‑роутери TP‑Link N750 — моделі середнього класу, які навіть не підтримують найновіші стандарти.

Цю технологію можуть застосовувати:

у магазинах — для впізнавання клієнтів і автоматичного нарахування знижок;

у спецслужбах — для відстеження переміщень підозрюваних;

у правоохоронних органах — для виявлення учасників протестів і мітингів без використання камер.

Технологія поки що на стадії прототипу. Водночас уже зрозуміло, що в неї великі перспективи: така система моніторингу може допомогти знизити рівень злочинності та підвищити комфорт і безпеку громадян.

Нагадаємо, навіть найдорожчий інтернет-тариф не врятує від розчарування, якщо Wi‑Fi не покриває всю оселю. У більшості випадків проблема не в провайдері, а в неправильному розташуванні чи нахилі антен маршрутизатора.

Також ми писали, що навіть потужний Wi-Fi-маршрутизатор із часом може "гальмувати", оскільки працює цілодобово. Просте перезавантаження з короткою паузою здатне повернути стабільність і пришвидшити домашню мережу.