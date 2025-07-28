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Главная Технологии Ваша Wi-Fi сеть может вас сдать — как работает технология WhoFi

Ваша Wi-Fi сеть может вас сдать — как работает технология WhoFi

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 10:18
Отслеживание через Wi-Fi без камер — как работает новая технология WhoFi
Wi-Fi-роутер на столе. Фото: кадр из видео/YouTube

До сих пор могло казаться, что приватности угрожают только камеры наблюдения или включенный GPS. Однако исследователи из Римского университета Ла Сапиенца представили систему WhoFi, которая позволяет отслеживать человека с помощью обычного Wi-Fi роутера — без смартфона и без камер.

Об этом пишет GSMinfo.

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Как работает технология WhoFi

Итальянская разработка анализирует, как человеческое тело взаимодействует с Wi-Fi-сигналом. У каждого человека этот "отпечаток тела" уникален: он меняет интенсивность, а иногда и направление распространения радиоволн. Благодаря этому при повторном появлении в зоне одной и той же Wi-Fi-сети система способна распознать конкретного человека.

WhoFi отслеживает перемещения не только внутри помещения, но и между различными локациями — без необходимости в визуальном контакте. В отличие от камер, технология "видит" в темноте и даже сквозь стены. По результатам экспериментов точность в некоторых сценариях достигала 95,5%, тогда как предыдущие подходы предлагали максимум около 75%, чего было мало для надежного слежения.

Специальных устройств не требуется. Для тестов использовали обычные Wi-Fi-роутеры TP-Link N750 — модели среднего класса, которые даже не поддерживают самые новые стандарты.

Эту технологию могут применять:

  • в магазинах — для узнавания клиентов и автоматического начисления скидок;
  • в спецслужбах — для отслеживания перемещений подозреваемых;
  • в правоохранительных органах — для выявления участников протестов и митингов без использования камер.

Технология пока что на стадии прототипа. В то же время уже понятно, что у нее большие перспективы: такая система мониторинга может помочь снизить уровень преступности и повысить комфорт и безопасность граждан.

Напомним, даже самый дорогой интернет-тариф не спасет от разочарования, если Wi-Fi не покрывает весь дом. В большинстве случаев проблема не в провайдере, а в неправильном расположении или наклоне антенн маршрутизатора.

Также мы писали, что даже мощный Wi-Fi-маршрутизатор со временем может "тормозить", поскольку работает круглосуточно. Простая перезагрузка с короткой паузой способна вернуть стабильность и ускорить домашнюю сеть.

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Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
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