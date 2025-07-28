Отслеживание через Wi-Fi без камер — как работает новая технология WhoFi

Ваша Wi-Fi сеть может вас сдать — как работает технология WhoFi
До сих пор могло казаться, что приватности угрожают только камеры наблюдения или включенный GPS. Однако исследователи из Римского университета Ла Сапиенца представили систему WhoFi, которая позволяет отслеживать человека с помощью обычного Wi-Fi роутера — без смартфона и без камер.
Об этом пишет GSMinfo.
Как работает технология WhoFi
Итальянская разработка анализирует, как человеческое тело взаимодействует с Wi-Fi-сигналом. У каждого человека этот "отпечаток тела" уникален: он меняет интенсивность, а иногда и направление распространения радиоволн. Благодаря этому при повторном появлении в зоне одной и той же Wi-Fi-сети система способна распознать конкретного человека.
WhoFi отслеживает перемещения не только внутри помещения, но и между различными локациями — без необходимости в визуальном контакте. В отличие от камер, технология "видит" в темноте и даже сквозь стены. По результатам экспериментов точность в некоторых сценариях достигала 95,5%, тогда как предыдущие подходы предлагали максимум около 75%, чего было мало для надежного слежения.
Специальных устройств не требуется. Для тестов использовали обычные Wi-Fi-роутеры TP-Link N750 — модели среднего класса, которые даже не поддерживают самые новые стандарты.
Эту технологию могут применять:
- в магазинах — для узнавания клиентов и автоматического начисления скидок;
- в спецслужбах — для отслеживания перемещений подозреваемых;
- в правоохранительных органах — для выявления участников протестов и митингов без использования камер.
Технология пока что на стадии прототипа. В то же время уже понятно, что у нее большие перспективы: такая система мониторинга может помочь снизить уровень преступности и повысить комфорт и безопасность граждан.
Напомним, даже самый дорогой интернет-тариф не спасет от разочарования, если Wi-Fi не покрывает весь дом. В большинстве случаев проблема не в провайдере, а в неправильном расположении или наклоне антенн маршрутизатора.
Также мы писали, что даже мощный Wi-Fi-маршрутизатор со временем может "тормозить", поскольку работает круглосуточно. Простая перезагрузка с короткой паузой способна вернуть стабильность и ускорить домашнюю сеть.
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