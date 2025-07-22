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Головна Технології Як правильно виставити антени Wi-Fi-роутера для кращого сигналу

Як правильно виставити антени Wi-Fi-роутера для кращого сигналу

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 12:52
Як правильно ставити антени Wi-Fi-роутера для кращого сигналу — не всі знають
Wi-Fi-роутер на столі. Фото: кадр з відео/YouTube

Що швидше інтернет‑тариф, то болючіше розчарування, коли Wi‑Fi не "добиває" до всіх кімнат, а відео зависає на буферизації. Часто причина не в провайдері, а в тому, під яким кутом спрямовано антени роутера — саме від них залежить, чи дійде сигнал до кожного пристрою у квартирі.

Про це пише SlashGear.

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Як правильно виставляти антени на Wi-Fi-роутері

Більшість сучасних роутерів оснащені регульованими антенами, але користувачі нерідко залишають їх вертикальними "за замовчуванням". Насправді Wi‑Fi розповсюджується не променем, а "бубликом" навколо кожної антени, тож зміна кута здатна суттєво вплинути на покриття.

Поставте його в центральній частині помешкання й вище від підлоги — на полиці чи столі, якомога далі від товстих стін, великих металевих приладів та іншої електроніки, яка може екранувати сигнал.

Якщо ви живете у квартирі, залиште всі антени вертикально, щоб "бублик" сигналу охоплював площу по горизонталі. Якщо живете у багатоповерховому будинку, то поверніть одну‑дві антени під кутом приблизно 45°, щоб частина сигналу йшла "вгору‑вниз" та проникала на інший поверх. Якщо антен три чи чотири, центральні залиште вертикально, а крайні нахиліть.

У компактних або mesh‑системах антени приховані й розташовані виробником оптимально, тож змінювати кут не потрібно. Зосередьтеся на правильній висоті та відсутності перешкод навколо.

Дотримавшись цих простих кроків, можна мінімізувати "мертві зони", підвищити стабільність з'єднання й розкрити повний потенціал оплаченої швидкості інтернету.

Нагадаємо, навіть найсучасніший Wi-Fi-роутер рано чи пізно починає "гальмувати", бо, як і будь-який комп'ютер, працює безперервно. Простий перезапуск із паузою в 10 секунд часто повертає швидкість і стабільність мережі.

Також ми писали, що USB-порт на сучасному Wi-Fi-роутері — не просто "дизайнерський штрих", а потужний інструмент для розширення можливостей мережі. З його допомогою можна створити власне сховище, під'єднати старий принтер або додати резервний канал доступу до інтернету.

інтернет гаджети WiFi сигнали роутер функції
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
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