Як використовувати USB-порт у Wi-Fi-роутері — 6 корисних функцій

USB-порт позаду Wi-Fi-роутера. Фото: кадр з відео/YouTube

USB-порт на сучасному Wi-Fi-роутері — не просто "дизайнерський штрих", а потужний інструмент, здатний розширити можливості домашньої мережі. Один роз'єм дає змогу перетворити звичайний жорсткий диск на особисту "хмару", зробити старий принтер мережевим і навіть підстрахуватися резервним інтернет-каналом.

Про це пише SlashGear.

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Перш ніж використовувати USB-порт роутера, його потрібно активувати. Для цього:

під'єднайте потрібний пристрій до USB-порту;

відкрийте у браузері IP-адресу роутера й увійдіть до адмін-панелі (логін і пароль зазвичай вказані на етикетці пристрою);

знайдіть розділ USB/Storage та активуйте функції порту: файловий або медіасервер, принт-сервер тощо;

збережіть налаштування — порт готовий до роботи.

Створіть домашнє "хмарне" сховище

Під'єднавши зовнішній диск, роутер перетворюється на спрощений NAS: файли доступні на всіх гаджетах без електронної пошти чи флешок. За потреби можна виставити права доступу — від повного редагування до лише читання. Частина моделей додатково працює як медіасервер, дозволяючи стрімити відео на ТВ чи планшет без інтернету й зайвих дротів.

Зробіть дротовий принтер бездротовим

Під'єднайте USB-принтер, увімкніть "Printer Sharing" у налаштуваннях — роутер стане принт-сервером. Після цього будь-який комп'ютер або смартфон у мережі зможе друкувати без кабелів і складного налаштування.

Автоматичне резервне копіювання даних

USB-диск у роутері — простий спосіб налаштувати регулярні резервні копії ПК, смартфонів чи планшетів. У панелі керування задайте розклад (щодня, щотижня) або синхронізацію в реальному часі й оберіть теки для резервного копіювання. Деякі роутери підтримують Time Machine чи Windows File History — тоді налаштування скорочується до кількох кліків.

Заряджайте невеликі гаджети

USB-порт подає живлення, достатнє для фітнес-трекера, бездротових навушників чи IoT-сенсорів. Це зручно, коли вільних розеток немає, а дрібним пристроям потрібна лише крапля енергії. Потужності мало для планшетів чи телефонів, зате її вистачає для повільної, але безпечної підзарядки.

Друга "страхувальна" SIM або модем

На деяких моделях до USB-порту можна під'єднати 3G/4G-модем і налаштувати автоматичне перемикання на мобільний інтернет, якщо основний канал впаде. Це гарантує безперервний доступ до мережі без додаткових пристроїв.

Оновлення прошивки з флешки

Коли онлайн-апгрейд не працює, USB-порт виручить: завантажте нову прошивку з сайту виробника, скопіюйте її на флешку, увімкніть режим відновлення та вкажіть файл у меню роутера. Процедура мінімізує простої й повертає пристрою стабільність і актуальний захист.

Нагадаємо, Wi-Fi-роутери працюють цілодобово, однак фахівці радять іноді відключати їх на ніч. Це може покращити стабільність з'єднання, зменшити електроспоживання й навіть трохи подовжити строк служби пристрою, хоча повне вимкнення має і свої ризики, зокрема втрату налаштувань на застарілих моделях.

Також ми писали, що оновлювати Wi-Fi-роутер варто кожні 3-5 років, адже навіть справний пристрій з часом втрачає сумісність із новими стандартами, що позначається на швидкості та якості зв'язку.