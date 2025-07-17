Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Для чого USB-порт у Wi-Fi-роутері — 6 корисних застосувань

Для чого USB-порт у Wi-Fi-роутері — 6 корисних застосувань

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 16:12
Як використовувати USB-порт у Wi-Fi-роутері — 6 корисних функцій
USB-порт позаду Wi-Fi-роутера. Фото: кадр з відео/YouTube

USB-порт на сучасному Wi-Fi-роутері — не просто "дизайнерський штрих", а потужний інструмент, здатний розширити можливості домашньої мережі. Один роз'єм дає змогу перетворити звичайний жорсткий диск на особисту "хмару", зробити старий принтер мережевим і навіть підстрахуватися резервним інтернет-каналом.

Про це пише SlashGear.

Реклама
Читайте також:

Перш ніж використовувати USB-порт роутера, його потрібно активувати. Для цього:

  • під'єднайте потрібний пристрій до USB-порту;
  • відкрийте у браузері IP-адресу роутера й увійдіть до адмін-панелі (логін і пароль зазвичай вказані на етикетці пристрою);
  • знайдіть розділ USB/Storage та активуйте функції порту: файловий або медіасервер, принт-сервер тощо;
  • збережіть налаштування — порт готовий до роботи.

Створіть домашнє "хмарне" сховище

Під'єднавши зовнішній диск, роутер перетворюється на спрощений NAS: файли доступні на всіх гаджетах без електронної пошти чи флешок. За потреби можна виставити права доступу — від повного редагування до лише читання. Частина моделей додатково працює як медіасервер, дозволяючи стрімити відео на ТВ чи планшет без інтернету й зайвих дротів.

Зробіть дротовий принтер бездротовим

Під'єднайте USB-принтер, увімкніть "Printer Sharing" у налаштуваннях — роутер стане принт-сервером. Після цього будь-який комп'ютер або смартфон у мережі зможе друкувати без кабелів і складного налаштування.

Автоматичне резервне копіювання даних

USB-диск у роутері — простий спосіб налаштувати регулярні резервні копії ПК, смартфонів чи планшетів. У панелі керування задайте розклад (щодня, щотижня) або синхронізацію в реальному часі й оберіть теки для резервного копіювання. Деякі роутери підтримують Time Machine чи Windows File History — тоді налаштування скорочується до кількох кліків.

Заряджайте невеликі гаджети

USB-порт подає живлення, достатнє для фітнес-трекера, бездротових навушників чи IoT-сенсорів. Це зручно, коли вільних розеток немає, а дрібним пристроям потрібна лише крапля енергії. Потужності мало для планшетів чи телефонів, зате її вистачає для повільної, але безпечної підзарядки.

Друга "страхувальна" SIM або модем

На деяких моделях до USB-порту можна під'єднати 3G/4G-модем і налаштувати автоматичне перемикання на мобільний інтернет, якщо основний канал впаде. Це гарантує безперервний доступ до мережі без додаткових пристроїв.

Оновлення прошивки з флешки

Коли онлайн-апгрейд не працює, USB-порт виручить: завантажте нову прошивку з сайту виробника, скопіюйте її на флешку, увімкніть режим відновлення та вкажіть файл у меню роутера. Процедура мінімізує простої й повертає пристрою стабільність і актуальний захист.

Нагадаємо, Wi-Fi-роутери працюють цілодобово, однак фахівці радять іноді відключати їх на ніч. Це може покращити стабільність з'єднання, зменшити електроспоживання й навіть трохи подовжити строк служби пристрою, хоча повне вимкнення має і свої ризики, зокрема втрату налаштувань на застарілих моделях.

Також ми писали, що оновлювати Wi-Fi-роутер варто кожні 3-5 років, адже навіть справний пристрій з часом втрачає сумісність із новими стандартами, що позначається на швидкості та якості зв'язку.

інтернет гаджети WiFi роутер USB функції
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації