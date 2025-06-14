Чи варто вимикати Wi-Fi-роутер на ніч — плюси та мінуси такої звички

Wi-Fi роутер біля телевізора. Фото: Pexels

Wi-Fi-роутер уже став незамінним елементом наших домівок і офісів, тож нерідко працює безперервно. Проте експерти наголошують: коротка "перерва" вночі може мати як переваги, так і певні ризики.

Про це пишуть Факти ICTV.

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Фахівці зазначають, що найпомітніший бонус від вимкнення пристрою — заощадження електроенергії: хоча роутер споживає небагато, за рік різниця у платіжках стає відчутною.

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Крім того, регулярне перезавантаження допомагає виправляти накопичені помилки в пам'яті, завдяки чому мережа працює стабільніше, а сам прилад менше перегрівається і служить довше.

Значущою залишається й кібербезпека: від'єднання від інтернету вночі знижує ймовірність несанкціонованого доступу до домашньої мережі — особливо якщо у квартирі встановлено "розумні" пристрої з особистими даними.

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Дбають експерти і про самопочуття користувачів: роутери випромінюють електромагнітні хвилі, що потенційно впливають на якість сну, адже можуть знижувати рівень мелатоніну, провокувати проблеми з пам'яттю та спричиняти дзвін у вухах. Тому радять тримати пристрій якнайдалі від спальні або, за можливості, вимикати його.

Утім, відмова від інтернету на кілька нічних годин має і зворотний бік. Під час війни саме онлайн-сповіщення попереджають про повітряну тривогу, тож відключений роутер може позбавити доступу до критично важливої інформації. Крім того, деякі гаджети оновлюють програмне забезпечення саме вночі, і без Wi-Fi ці процеси затримуються, що впливає на їхню роботу. Вранці після тривалого вимкнення пристрій також потребує часу, аби знову під'єднатися до мережі.

Отже, рішення вимикати роутер щоночі залежить від ваших пріоритетів. Якщо спокійний сон і економія електроенергії важливіші — дайте приладу "відпочити". Якщо ж критичні нічні повідомлення та безперервні оновлення мають більшу вагу, залишайте пристрій увімкненим, але розмістіть його якомога далі від місць відпочинку.

Нагадаємо, сучасні Wi-Fi-роутери вже давно вийшли за межі звичного поняття "пристрою для роздачі інтернету". Вони оснащені широким функціоналом для керування мережею, безпеки та оптимізації з'єднання.

Також ми писали, що з настанням теплої пори року зростає потреба у стабільному Wi-Fi на вулиці — на балконі, у саду чи біля басейну. Проте сигнал часто не доходить до цих зон. Причиною цього може бути неправильне розташування роутера.