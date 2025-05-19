Найгірші місця для Wi-Fi-роутера — де не можна розміщувати маршрутизатор

Wi-Fi-роутер на столі. Фото: скриншот/YouTube

У теплу пору року все більше людей прагнуть користуватися Wi-Fi не лише вдома, а й на вулиці — на терасі, у саду або біля басейну. Але часто сигнал просто не доходить на потрібну відстань. Як виявилося, причина може бути доволі несподіваною — роутер розміщений занадто близько до побутових приладів, які глушать сигнал.

Про це пише Express.

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Експерт компанії Tiger Modular Сем Дженкінсон пояснив, що багато поширених домашніх приладів, зокрема мікрохвильові печі, телевізори, бездротові телефони, радіоняні та холодильники, можуть блокувати або поглинати сигнал Wi-Fi. Це пов'язано з тим, що вони працюють на тих самих частотах, що й більшість домашніх маршрутизаторів.

За словами Дженкінсона, також варто уникати розміщення роутера біля товстих стін, металевих поверхонь, дзеркал і навіть акваріумів — усе це або відбиває, або "всмоктує" сигнал, зменшуючи зону покриття. Особливо небажано ховати роутер у шафу чи за меблі, хоч би як це здавалося естетичним рішенням. Найкраще місце для нього — центр будинку, на підвищенні, без перешкод, як джерело світла, яке має освітлювати все приміщення.

Крім того, якщо ваш роутер старий, він може просто не справлятися з покриттям великих площ. У такому разі експерт радить оновити обладнання — сучасні моделі мають потужніші антени й здатні передавати сигнал далі та стабільніше.

Ще одне рішення — встановлення Wi-Fi-розширювачів або Mesh-систем. Перші підхоплюють сигнал від роутера та передають його далі, а другі створюють єдину мережу з кількох пристроїв, які спілкуються між собою. Такі системи добре підходять для невеликих ділянок або будинків, де відстань до саду не надто велика.

Утім, якщо ваш сад розташований занадто далеко або сигнал перекривають товсті стіни, навіть найкращі розширювачі не допоможуть. У такому випадку доведеться шукати інші варіанти підключення, залежно від інфраструктури.

Нагадаємо, навіть маючи якісний тариф і правильно встановлений Wi-Fi роутер, швидкість інтернету вдома може залишати бажати кращого. Часто причина криється в тому, що користувачі не використовують усіх функцій свого мережевого обладнання, через що втрачають можливість легко підвищити стабільність і швидкодію з'єднання.

Також ми писали, що в iOS 19 з'явиться невелике, але зручне оновлення: дані для входу у публічні Wi-Fi мережі тепер автоматично синхронізуватимуться між усіма пристроями Apple. Це означає, що після введення інформації на одному гаджеті інші пристрої приєднуватимуться до мережі без додаткових дій.