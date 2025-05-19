Худшие места для Wi-Fi-роутера — где нельзя размещать маршрутизатор

Wi-Fi-роутер на столе. Фото: скриншот/YouTube

В теплое время года все больше людей стремятся пользоваться Wi-Fi не только дома, но и на улице — на террасе, в саду или возле бассейна. Но часто сигнал просто не доходит на нужное расстояние. Как оказалось, причина может быть довольно неожиданной — роутер размещен слишком близко к бытовым приборам, которые глушат сигнал.

Об этом пишет Express.

Реклама

Читайте также:

Что мешает вашему Wi-Fi работать стабильно

Эксперт компании Tiger Modular Сэм Дженкинсон объяснил, что многие распространенные домашние приборы, в частности микроволновые печи, телевизоры, беспроводные телефоны, радионяни и холодильники, могут блокировать или поглощать сигнал Wi-Fi. Это связано с тем, что они работают на тех же частотах, что и большинство домашних маршрутизаторов.

По словам Дженкинсона, также стоит избегать размещения роутера возле толстых стен, металлических поверхностей, зеркал и даже аквариумов — все это либо отражает, либо "всасывает" сигнал, уменьшая зону покрытия. Особенно нежелательно прятать роутер в шкаф или за мебель, как бы это ни казалось эстетичным решением. Лучшее место для него — центр дома, на возвышении, без помех, как источник света, который должен освещать все помещение.

Кроме того, если ваш роутер старый, он может просто не справляться с покрытием больших площадей. В таком случае эксперт советует обновить оборудование — современные модели имеют более мощные антенны и способны передавать сигнал дальше и стабильнее.

Еще одно решение — установка Wi-Fi-расширителей или Mesh-систем. Первые подхватывают сигнал от роутера и передают его дальше, а вторые создают единую сеть из нескольких устройств, которые общаются между собой. Такие системы хорошо подходят для небольших участков или домов, где расстояние до сада не слишком большое.

Впрочем, если ваш сад расположен слишком далеко или сигнал перекрывают толстые стены, даже самые лучшие расширители не помогут. В таком случае придется искать другие варианты подключения, в зависимости от инфраструктуры.

Напомним, даже имея качественный тариф и правильно установленный Wi-Fi роутер, скорость интернета дома может оставлять желать лучшего. Часто причина кроется в том, что пользователи не используют всех функций своего сетевого оборудования, из-за чего упускают возможность легко повысить стабильность и быстродействие соединения.

Также мы писали, что в iOS 19 появится небольшое, но удобное обновление: данные для входа в публичные Wi-Fi сети теперь автоматически будут синхронизироваться между всеми устройствами Apple. Это означает, что после ввода информации на одном гаджете другие устройства будут присоединяться к сети без дополнительных действий.