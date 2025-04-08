Як посилити сигнал Wi-Fi безплатно — не всі знають про це налаштування

Інтернет-кабель під'єднують до Wi-Fi роутера. Фото: Freepik

Буває, що навіть за наявності хорошого тарифу й оптимального розташування Wi-Fi роутера інтернет удома працює повільніше, ніж очікувалося. Річ у тім, що багато хто не використовує всі можливості свого мережевого обладнання, тож пропускає простий спосіб покращити швидкість та стабільність з'єднання.

Про те, як поліпшити швидкість Wi-Fi, пише УНІАН.

Реклама

Читайте також:

Однією з головних причин стає перевантаженість одного й того ж каналу зв'язку. Роутери здатні працювати на різних частотних каналах, проте часто буває, що ваш пристрій "конкурує" із сусідськими на одному діапазоні. Особливо це помітно в багатоповерхових будинках, де встановлено безліч точок доступу.

Як прискорити домашній інтернет безплатно

Щоб розвантажити свій канал і підвищити швидкість з'єднання, знадобиться лише перемикнутися на вільний канал. Послідовність дій така:

зайдіть у налаштування свого роутера. Для цього у веббраузері наберіть адресу адміністративної панелі пристрою (залежно від моделі роутера це 192.168.0.1 або 192.168.1.1);

відкрийте розділ "Бездротовий режим" (чи "Wireless");

виберіть інший канал (зазвичай 10, 11 або 12 — вони найчастіше вільні);

збережіть зміни та перезавантажте роутер.

Зміна каналу Wi-Fi сигналу у налаштуваннях роутера. Фото: скриншот

Зазвичай люди за замовчуванням використовують канали від першого до дев'ятого, тож ваше завдання — уникнути збігу сигналів. У більш сучасних моделях є функція автоматичного пошуку найменш завантаженого каналу. Якщо її немає, вам допоможуть спеціальні аналізатори Wi-Fi. Вони показують, які канали у вас "накладаються" на сусідські.

Нагадаємо, всі ми звикли до бездротового інтернету, адже він є надзвичайно корисним. Майже всі пристрої, якими ми користуємося, залежать від Wi-Fi, проте не всі замислюються над тим, як він впливає на людський організм.

Також ми писали, що більшість з нас сприймає Wi-Fi роутер виключно як пристрій для підключення до Інтернету. Безумовно, це його основна функція, проте є ще й інші можливості, які можуть зробити користування мережею зручнішим і безпечнішим.