Де не можна ставити Wi-Fi роутер — 5 місць, які погіршують сигнал

Wi-Fi роутер на столі. Фото: Freepik

Wi-Fi-роутер — незамінний пристрій у сучасному будинку, проте його розташування може суттєво вплинути на якість сигналу. Невдалий вибір місця може призвести до появи "мертвих зон", перешкод у з'єднанні та навіть перегріву пристрою.

Про це пише УНІАН.

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Де не слід встановлювати роутер

Спальня

Попри мінімальне випромінювання, постійний вплив Wi-Fi може мати невизначений вплив на організм. Довгострокові наслідки ще недостатньо досліджені, тому розміщення роутера в спальні краще уникати.

Поруч із батареями та в погано провітрюваних місцях

Роутер може перегріватися, що може позначитися на його роботі. Висока температура негативно впливає на стабільність сигналу та термін служби пристрою.

Поряд із телевізором, мікрохвильовкою та стаціонарним комп'ютером

Ця техніка може створювати електромагнітні перешкоди, що погіршують якість сигналу Wi-Fi. Через це з'єднання може бути нестабільним, особливо під час перегляду відео чи онлайн-ігор.

Кухня

Окрім того, що мікрохвильова піч може впливати на сигнал, кухня зазвичай розташована на краю житла. Це означає, що Wi-Fi поширюватиметься нерівномірно, створюючи "мертві зони".

За бетонними стінами

Бетон та інші щільні матеріали значно послаблюють сигнал, тож варто уникати встановлення роутера у закритих нішах або за товстими перегородками.

Де ж поставити роутер правильно

Оптимальним рішенням буде центральна частина житла, розташування на висоті близько 1,5 метра та правильне налаштування антен. Це допоможе забезпечити рівномірне покриття та стабільний зв'язок у всіх кімнатах.

До речі, вимикати роутер на ніч немає сенсу, а ось перезавантажувати раз на місяць рекомендується для стабільної роботи пристрою.

Нагадаємо, у 2028 році очікується поява стандарту Wi-Fi 8. MediaTek, яка активно займається розробкою нової технології, працює над вдосконаленнями, щоб суттєво змінити спосіб взаємодії пристроїв з мережею.

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