Корисні можливості Wi-Fi роутера — які функції використовує не кожен українець

Підключення кабелю до Wi-Fi-роутера. Фото: Freepik

Багато користувачів сприймають Wi-Fi-роутер виключно як пристрій для підключення до інтернету. Однак цей гаджет має значно ширший функціонал, який може зробити користування мережею зручнішим і безпечнішим.

Про можливості сучасного маршрутизатора розповідає GSMinfo.

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Контроль доступу до мережі

Wi-Fi роутер дозволяє керувати доступом до інтернету для підключених пристроїв. Наприклад, якщо дитина проводить забагато часу онлайн, можна просто обмежити доступ для її планшета. Також маршрутизатор відображає всі підключені пристрої, що допомагає виявити несанкціонованих користувачів.

Деякі моделі підтримують функцію блокування окремих сайтів, що стане в пригоді для обмеження доступу до соціальних мереж або онлайн-ігор. Крім того, опція батьківського контролю дає змогу блокувати контент для дорослих.

Гостьова мережа

Щоб не передавати основний пароль Wi-Fi кожному гостю, можна активувати гостьову мережу. Вона дозволяє відвідувачам користуватися інтернетом, але без доступу до домашніх пристроїв у локальній мережі. Це значно підвищує рівень безпеки.

Пріоритет трафіку

Функція QoS (Quality of Service) допомагає розподіляти інтернет-канал між пристроями. Наприклад, якщо хтось завантажує великий файл, це може уповільнити відеодзвінки або онлайн-ігри. Завдяки QoS можна встановити пріоритет для певних пристроїв або програм.

Моніторинг трафіку

Сучасні маршрутизатори надають статистику використання інтернету кожним підключеним пристроєм. Це корисно для виявлення пристроїв, які споживають надмірну кількість даних, або навіть для діагностики шкідливих програм.

Використання роутера як файлового хабу

Якщо маршрутизатор має USB-порт, до нього можна під'єднати зовнішній жорсткий диск і використовувати його для зберігання файлів, доступних для всіх пристроїв у мережі. Це зручно для перегляду фільмів чи обміну документами без потреби в окремому сервері.

Розширення зони покриття

Функція ретрансляції сигналу дозволяє збільшити зону покриття Wi-Fi за допомогою іншого маршрутизатора або точок доступу. Це корисно для великих квартир або будинків, де стандартного сигналу може не вистачати.

Оновлення прошивки

Прошивка роутера оновлюється не лише для додавання нових функцій, а й для підвищення безпеки. Сучасні моделі підтримують автоматичне оновлення, що позбавляє користувачів необхідності вручну завантажувати файли з сайту виробника.

Встановлення додатків

На дорогих моделях маршрутизаторів є підтримка встановлення додаткового програмного забезпечення. За допомогою додатків можна створити домашній сервер або підключатися до хмарних сервісів. Одним з таких виробників роутерів є Keenetic.

Також деякі ентузіасти створюють кастомні прошивки, такі як OpenWrt. Вона може значно розширити функціонал пристрою, однак для використання необхідні спеціальні знання.

Автоматичний перезапуск

Як і будь-який пристрій, маршрутизатор також потребує регулярного перезавантаження для очищення кешу. Більшість моделей підтримують автоматичний рестарт — можна задати певний час та дні тижня, наприклад, кожного дня вночі або перед початком роботи, якщо працюєте дистанційно.

Нагадаємо, зараз активно триває розробка нового стандарту Wi-Fi 8. Продукти, які підтримуватимуть нову технологію, повинні з'явитися вже у 2028 році.

Також ми писали, що коли вимикається світло, вежі мобільних операторів починають працювати нестабільно, через що страждає якість мобільного інтернет-з'єднання. Користувачам важливо знати про деякі заходи, які допоможуть оптимізувати використання мобільного інтернету.