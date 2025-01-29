Полезные возможности Wi-Fi роутера — какие функции использует не каждый украинец

Подключение кабеля к Wi-Fi-роутеру. Фото: Freepik

Многие пользователи воспринимают Wi-Fi-роутер исключительно как устройство для подключения к интернету. Однако этот гаджет имеет значительно более широкий функционал, который может сделать пользование сетью более удобным и безопасным.

О возможностях современного маршрутизатора рассказывает GSMinfo.

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Контроль доступа к сети

Wi-Fi роутер позволяет управлять доступом к интернету для подключенных устройств. Например, если ребенок проводит слишком много времени онлайн, можно просто ограничить доступ для его планшета. Также маршрутизатор отображает все подключенные устройства, что помогает выявить несанкционированных пользователей.

Некоторые модели поддерживают функцию блокировки отдельных сайтов, что пригодится для ограничения доступа к социальным сетям или онлайн-играм. Кроме того, опция родительского контроля позволяет блокировать контент для взрослых.

Гостевая сеть

Чтобы не передавать основной пароль Wi-Fi каждому гостю, можно активировать гостевую сеть. Она позволяет посетителям пользоваться интернетом, но без доступа к домашним устройствам в локальной сети. Это значительно повышает уровень безопасности.

Приоритет трафика

Функция QoS (Quality of Service) помогает распределять интернет-канал между устройствами. Например, если кто-то загружает большой файл, это может замедлить видеозвонки или онлайн-игры. Благодаря QoS можно установить приоритет для определенных устройств или приложений.

Мониторинг трафика

Современные маршрутизаторы предоставляют статистику использования интернета каждым подключенным устройством. Это полезно для выявления устройств, которые потребляют чрезмерное количество данных, или даже для диагностики вредоносных программ.

Использование роутера как файлового хаба

Если маршрутизатор имеет USB-порт, к нему можно подключить внешний жесткий диск и использовать его для хранения файлов, доступных для всех устройств в сети. Это удобно для просмотра фильмов или обмена документами без необходимости в отдельном сервере.

Расширение зоны покрытия

Функция ретрансляции сигнала позволяет увеличить зону покрытия Wi-Fi с помощью другого маршрутизатора или точек доступа. Это полезно для больших квартир или домов, где стандартного сигнала может не хватать.

Обновление прошивки

Прошивка роутера обновляется не только для добавления новых функций, но и для повышения безопасности. Современные модели поддерживают автоматическое обновление, что избавляет пользователей от необходимости вручную загружать файлы с сайта производителя.

Установка приложений

На дорогих моделях маршрутизаторов есть поддержка установки дополнительного программного обеспечения. С помощью приложений можно создать домашний сервер или подключаться к облачным сервисам. Одним из таких производителей роутеров является Keenetic.

Также некоторые энтузиасты создают кастомные прошивки, такие как OpenWrt. Она может значительно расширить функционал устройства, однако для использования необходимы специальные знания.

Автоматический перезапуск

Как и любое устройство, маршрутизатор также нуждается в регулярной перезагрузке для очистки кэша. Большинство моделей поддерживают автоматический рестарт — можно задать определенное время и дни недели, например, каждый день ночью или перед началом работы, если работаете дистанционно.

Напомним, сейчас активно продолжается разработка нового стандарта Wi-Fi 8. Продукты, которые будут поддерживать новую технологию, должны появиться уже в 2028 году.

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