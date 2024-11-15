Новий Wi-Fi 8 — що з'явиться у стандарті майбутнього та коли його очікувати

Новий Wi-Fi 8 — коли вийде та чим здивує
Розробка нового стандарту Wi-Fi 8 вже триває. Головною метою оновлення є не лише збільшення швидкості, а й поліпшення комфорту використання. MediaTek активно працює над вдосконаленнями, щоб суттєво змінити спосіб взаємодії пристроїв із мережею.
Про це розповідає PCWorld.
Що нового з'явиться у стандарті Wi-Fi 8
Головним нововведенням стануть технології, які допоможуть мережам працювати ефективніше.
Серед них:
- координоване просторове повторне використання (Co-SR) — функція дозволить точкам доступу обмінюватися даними між собою, краще розподіляючи потужність та уникаючи перешкод у сигналах;
- координоване формування променя (Co-BF) — дозволить маршрутизаторам "націлювати" сигнал лише на потрібні пристрої, виключаючи витрати енергії на решту;
- динамічна робота підканалу (DSO) — надасть змогу розумніше розподіляти ресурси між пристроями, тобто сучасні гаджети отримуватимуть пріоритет у завантаженні великих файлів.
Однією з цікавих та важливих змін є адаптація Wi-Fi до руху пристроїв у межах мережі. Зараз, коли ви пересуваєтеся, швидкість даних може різко знижуватися. Новий стандарт запровадить плавніші переходи між рівнями швидкості, збільшуючи стабільність з'єднання.
Коли варто очікувати появу Wi-Fi 8
Процес розробки нових стандартів Wi-Fi доволі тривалий. Перш ніж затвердити Wi-Fi 8 потрібно чекатися кілька років, а продукти, які підтримуватимуть його, можуть з'явитися аж у 2028 році. Навіть сучасний стандарт Wi-Fi досі офіційно не ратифікований, хоча пристрої з його підтримкою вже продаються.
Цілком можливо, а ймовірно так і буде, Wi-Fi 8 стане важливим кроком у покращенні взаємодії між користувачами та пристроями, які підключені до мережі вдома, на роботі чи у громадських місцях.
Нагадаємо, українці змушені шукати способи забезпечити автономність своїх будинків, особливо щодо доступу до Інтернету, через періодичні або аварійні вимкнення електроенергії. Навіть коли немає електроенергії, є способи залишатися "в мережі".
Також ми писали, що Міністерство цифрової трансформації України рекомендує українцям залишатися на зв’язку з мобільним телефоном під час тривалих відпусток. Установа рекомендує використовувати Wi-Fi.
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