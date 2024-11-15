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Новий Wi-Fi 8 — коли вийде та чим здивує

15 листопада 2024 16:11
Володимир Мололкін - редактор
Новий Wi-Fi 8 — що з'явиться у стандарті майбутнього та коли його очікувати
Інтернет-роутер. Фото: Unsplash
Володимир Мололкін - редактор

Розробка нового стандарту Wi-Fi 8 вже триває. Головною метою оновлення є не лише збільшення швидкості, а й поліпшення комфорту використання. MediaTek активно працює над вдосконаленнями, щоб суттєво змінити спосіб взаємодії пристроїв із мережею.

Про це розповідає PCWorld.

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Головним нововведенням стануть технології, які допоможуть мережам працювати ефективніше.

Серед них: 

  • координоване просторове повторне використання (Co-SR) — функція дозволить точкам доступу обмінюватися даними між собою, краще розподіляючи потужність та уникаючи перешкод у сигналах;
  • координоване формування променя (Co-BF) — дозволить маршрутизаторам "націлювати" сигнал лише на потрібні пристрої, виключаючи витрати енергії на решту;
  • динамічна робота підканалу (DSO) — надасть змогу розумніше розподіляти ресурси між пристроями, тобто сучасні гаджети отримуватимуть пріоритет у завантаженні великих файлів.

Однією з цікавих та важливих змін є адаптація Wi-Fi до руху пристроїв у межах мережі. Зараз, коли ви пересуваєтеся, швидкість даних може різко знижуватися. Новий стандарт запровадить плавніші переходи між рівнями швидкості, збільшуючи стабільність з'єднання.

Коли варто очікувати появу Wi-Fi 8

Процес розробки нових стандартів Wi-Fi доволі тривалий. Перш ніж затвердити Wi-Fi 8 потрібно чекатися кілька років, а продукти, які підтримуватимуть його, можуть з'явитися аж у 2028 році. Навіть сучасний стандарт Wi-Fi досі офіційно не ратифікований, хоча пристрої з його підтримкою вже продаються.

Цілком можливо, а ймовірно так і буде, Wi-Fi 8 стане важливим кроком у покращенні взаємодії між користувачами та пристроями, які підключені до мережі вдома, на роботі чи у громадських місцях.

Нагадаємо, українці змушені шукати способи забезпечити автономність своїх будинків, особливо щодо доступу до Інтернету, через періодичні або аварійні вимкнення електроенергії. Навіть коли немає електроенергії, є способи залишатися "в мережі".

Також ми писали, що Міністерство цифрової трансформації України рекомендує українцям залишатися на зв’язку з мобільним телефоном під час тривалих відпусток. Установа рекомендує використовувати Wi-Fi.

інтернет зв'язок технології мобільний інтернет WiFi

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