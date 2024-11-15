Новый Wi-Fi 8 — что появится в стандарте будущего и когда его ожидать

Интернет-роутер. Фото: Unsplash

Разработка нового стандарта Wi-Fi 8 уже ведется. Главной целью обновления является не только увеличение скорости, но и улучшение комфорта использования. MediaTek активно работает над усовершенствованиями, чтобы существенно изменить способ взаимодействия устройств с сетью.

Об этом рассказывает PCWorld.

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Главным новшеством станут технологии, которые помогут сетям работать более эффективно.

Среди них:

координированное пространственное повторное использование (Co-SR) — функция позволит точкам доступа обмениваться данными между собой, лучше распределяя мощность и избегая помех в сигналах;

координированное формирование луча (Co-BF) — позволит маршрутизаторам "нацеливать" сигнал только на нужные устройства, исключая расход энергии на остальное;

динамическая работа подканала (DSO) — позволит разумнее распределять ресурсы между устройствами, то есть современные гаджеты будут получать приоритет в загрузке больших файлов.

Одним из интересных и важных изменений является адаптация Wi-Fi к движению устройств в сети. Сейчас, когда вы передвигаетесь, скорость данных может резко снижаться. Новый стандарт введет более плавные переходы между уровнями скорости, увеличивая стабильность соединения.

Когда следует ожидать появления Wi-Fi 8

Процесс разработки новых стандартов Wi-Fi достаточно длительный. Прежде чем утвердить Wi-Fi 8, нужно ожидать несколько лет, а продукты, которые будут поддерживать его, могут появиться только в 2028 году. Даже современный стандарт Wi-Fi еще официально не ратифицирован, хотя устройства с его поддержкой уже продаются.

Вполне возможно, а вероятно так и будет, Wi-Fi 8 станет важным шагом в улучшении взаимодействия между пользователями и устройствами, подключенными к сети дома, на работе или в общественных местах.

Напомним, украинцы вынуждены искать способы обеспечить автономность своих домов, особенно в доступе в Интернет, из-за периодических или аварийных отключений электроэнергии. Даже когда нет электроэнергии, есть способы оставаться "в сети".

Также мы писали, что Министерство цифровой трансформации Украины рекомендует украинцам оставаться на связи с мобильным телефоном во время продолжительных отпусков. Учреждение рекомендует использовать Wi-Fi.