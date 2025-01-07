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ШІ показав, що буде з людством у перші хвилини втрати інтернету

7 січня 2025 18:08
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
ШІ показав, що буде з людством у перші миті втрати інтернету
Хлопець без інтернету. Фото: freepik.com
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Вже кілька десятиліть людство не уявляє собі життя без інтернету. Завдяки всесвітній мережі ми можемо вирішувати робочі питання, оперативно зв'язатися з близькими та друзями, а також вирішити важливі і не дуже питання. Але чи замислювалися ми, що спіткає людство, якщо інтернет раптово зникне?

Свій варіант першої реакції людей на зникнення інтернету згенерував штучний інтелект, пише Новини.LIVE.

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Перші миті без інтернету

В перші миті після раптового зникнення інтернету людство огорне паніка. Втім, як і завжди в часи несподіваних катаклізмів, люди почнуть шукати альтернативні способи життєдіяльності.

У першу чергу, людству доведеться звернутися до послуг більш старих технологій на кшталт друкарських машинок, перших комп'ютерів та пейджерів.

Різко збільшиться кількість людей на вулицях, оскільки людям буде нічого робити вдома. Хто не захоче виходити на вулицю — звернеться до послуг паперових книг.

штучний ынтелект
Люди у перші секунди зникнення інтернету. Фото: Новини.LIVE
без інтернету
Використання друкарських машинок. Фото: Новини.LIVE
ШІ
Читання газет. Фото: Новини.LIVE 
обстріл
Робота на старих комп'ютерах та паперовими документами. Фото: Новини.LIVE 

Раніше штучний інтелект показав, яким бачить життя після смерті. Нагадаємо, штучний інтелект показав, яких собак вважає найгарнішими в Україні. Він виділив три породи.

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