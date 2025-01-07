ШІ показав, що буде з людством у перші миті втрати інтернету

ШІ показав, що буде з людством у перші хвилини втрати інтернету
Вже кілька десятиліть людство не уявляє собі життя без інтернету. Завдяки всесвітній мережі ми можемо вирішувати робочі питання, оперативно зв'язатися з близькими та друзями, а також вирішити важливі і не дуже питання. Але чи замислювалися ми, що спіткає людство, якщо інтернет раптово зникне?
Свій варіант першої реакції людей на зникнення інтернету згенерував штучний інтелект, пише Новини.LIVE.
Перші миті без інтернету
В перші миті після раптового зникнення інтернету людство огорне паніка. Втім, як і завжди в часи несподіваних катаклізмів, люди почнуть шукати альтернативні способи життєдіяльності.
У першу чергу, людству доведеться звернутися до послуг більш старих технологій на кшталт друкарських машинок, перших комп'ютерів та пейджерів.
Різко збільшиться кількість людей на вулицях, оскільки людям буде нічого робити вдома. Хто не захоче виходити на вулицю — звернеться до послуг паперових книг.
Раніше штучний інтелект показав, яким бачить життя після смерті. Нагадаємо, штучний інтелект показав, яких собак вважає найгарнішими в Україні. Він виділив три породи.
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