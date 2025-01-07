ШІ показав, що буде з людством у перші миті втрати інтернету

Хлопець без інтернету. Фото: freepik.com

Вже кілька десятиліть людство не уявляє собі життя без інтернету. Завдяки всесвітній мережі ми можемо вирішувати робочі питання, оперативно зв'язатися з близькими та друзями, а також вирішити важливі і не дуже питання. Але чи замислювалися ми, що спіткає людство, якщо інтернет раптово зникне?

Свій варіант першої реакції людей на зникнення інтернету згенерував штучний інтелект, пише Новини.LIVE.

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Перші миті без інтернету

В перші миті після раптового зникнення інтернету людство огорне паніка. Втім, як і завжди в часи несподіваних катаклізмів, люди почнуть шукати альтернативні способи життєдіяльності.

У першу чергу, людству доведеться звернутися до послуг більш старих технологій на кшталт друкарських машинок, перших комп'ютерів та пейджерів.

Різко збільшиться кількість людей на вулицях, оскільки людям буде нічого робити вдома. Хто не захоче виходити на вулицю — звернеться до послуг паперових книг.

Люди у перші секунди зникнення інтернету. Фото: Новини.LIVE

Використання друкарських машинок. Фото: Новини.LIVE

Читання газет. Фото: Новини.LIVE

Робота на старих комп'ютерах та паперовими документами. Фото: Новини.LIVE

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