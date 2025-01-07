ИИ показал, что будет с человечеством в первые мгновения потери интернета

Парень без интернета. Фото: freepik.com

Уже несколько десятилетий человечество не представляет себе жизни без интернета. Благодаря всемирной сети мы можем решать рабочие вопросы, оперативно связаться с близкими и друзьями, а также решить важные и не очень вопросы. Но задумывались ли мы, что постигнет человечество, если интернет внезапно исчезнет?

Свой вариант первой реакции людей на исчезновение интернета сгенерировал искусственный интеллект, пишет Новини.LIVE.

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Первые мгновения без интернета

В первые мгновения после внезапного исчезновения интернета человечество охватит паника. Впрочем, как и всегда во времена неожиданных катаклизмов, люди начнут искать альтернативные способы жизнедеятельности.

В первую очередь, человечеству придется обратиться к услугам более старых технологий вроде печатных машинок, первых компьютеров и пейджеров.

Резко увеличится количество людей на улицах, поскольку им нечего будет делать дома. Кто не захочет выходить на улицу - обратится к услугам бумажных книг.

Люди в первые секунды исчезновения интернета. Фото: Новини.LIVE

Использование печатных машинок. Фото: Новини.LIVE

Чтение газет. Фото: Новини.LIVE

Работа на старых компьютерах и бумажными документами. Фото: Новини.LIVE

Ранее искусственный интеллект показал, какой видит жизнь после смерти. Напомним, искусственный интеллект показал, каких собак считает самыми красивыми в Украине. Он выделил три породы.