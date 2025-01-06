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Економія мобільного трафіку — 7 секретів для вашого смартфона

6 січня 2025 07:06
Володимир Мололкін - редактор
Як заощадити мобільний інтернет — 7 простих порад для власників смартфонів
Смартфон в руках. Фото: Freepik
Володимир Мололкін - редактор

В умовах, коли вимикається світло та вежі мобільних операторів перестають працювати, стабільність інтернет-з'єднання може бути непередбачуваною. Є можливість оптимізувати використання мобільного інтернету на смартфоні, зменшивши споживання даних та забезпечивши їхнє ефективне використання.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як оптимізувати мобільний трафік на смартфоні.

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Увімкніть режим заощадження трафіку

Сучасні смартфони мають вбудований функціонал, який допомагає заощадити трафік. Режим обмежує використання даних у фоновому режимі.

Щоб увімкнути цей режим на Android, необхідно:

  • відкрити додаток "Налаштування";  
  • натиснути "Мережа й Інтернет", а потім "Заощадження трафіку";  
  • увімкнути або вимкнути режим "Заощадження трафіку".

Оновлюйте додатки лише через Wi-Fi

Автоматичні оновлення можуть швидко вичерпати ваш ліміт даних. Налаштуйте свій смартфон так, щоб оновлення додатків відбувалися лише при підключенні до Wi-Fi.

Це можна зробити прямо в магазині додатків — App Store або Play Market.

Використовуйте легкі версії додатків

Деякі популярні сервіси мають "лайт" версії своїх додатків, серед них Telegram X, Facebook Lite тощо. Вони споживають менше трафіку, а також менше енергії пристрою.

Вимкніть автоматичне відтворення медіа в соціальних мережах

Якщо ви часто гортаєте стрічку новин, могли помітити, що медіафайли, такі як відео та GIF-файли, відтворюються автоматично. Вони можуть споживати енергію батареї пристрою, а також значну кількість трафіку.

Зазвичай у налаштуваннях таких додатків можна вимкнути цю функцію або налаштувати так, щоб медіафайли відтворювалися лише при підключенні до Wi-Fi.

Відстежуйте використання даних

Якщо ви турбуєтеся про використання мобільного інтернету на вашому смартфоні, варто регулярно перевіряти статистику використання даних. Так можна буде виявити додатки, які споживають найбільше трафіку, та вжити відповідних заходів для їх обмеження.  

Вимикайте мобільні дані, коли вони не потрібні

Зазвичай ми звикли, що коли повертаємося додому або приходимо на роботу, смартфон з мобільного інтернету автоматично перемикається на Wi-Fi у приміщенні. Однак варто вручну контролювати цей процес та вимикати передачу мобільних даних, щоб заощадити трафік і подовжити час роботи батареї.  

Використовуйте офлайн-режими

Кешування даних заздалегідь — один зі шляхів до заощадження мобільного трафіку. Більшість музичних сервісів та навігаційні карти підтримують можливість відтворювати контент, який переглядався раніше. У випадку з картами можна заздалегідь завантажити офлайн-карти вашої місцевості, щоб зменшити споживання даних під час подорожей або в зонах з поганим покриттям.

Нагадаємо, часто люди звертають увагу на цифри, які вказані в описі смартфона перед купівлею. Але не завжди потрібно вестися на мегапікселі та інші показники, оскільки більшість з них — це маркетингові хитрощі.

Також ми писали, що смартфони займають одне з найважливіших місць у житті кожної людини. Зараз важко уявити людину без сучасного пристрою у кишені, але якщо такі є, але не готові повністю відмовитися від свого гаджета, на допомогу можуть прийти кнопкові телефони, які можна використовувати як резервний пристрій для зв'язку.

телефони економія зв'язок смартфон поради мобільний інтернет

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09:53 Росія запустила по Україні 128 дронів — скільки цілей збила ППО

09:43 Відключення світла 6 січня — кому з одеситів підготуватися

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

09:28 Катастрофа у Чорному морі — загинули десятки дельфінів

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