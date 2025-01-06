Как сэкономить мобильный интернет — 7 простых советов для владельцев смартфонов

Смартфон в руках. Фото: Freepik

В условиях, когда выключается свет и вышки мобильных операторов перестают работать, стабильность интернет-соединения может быть непредсказуемой. Есть возможность оптимизировать использование мобильного интернета на смартфоне, уменьшив потребление данных и обеспечив их эффективное использование.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как оптимизировать мобильный трафик на смартфоне.

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Включите режим экономии трафика

Современные смартфоны имеют встроенный функционал, который помогает сэкономить трафик. Режим ограничивает использование данных в фоновом режиме.

Чтобы включить этот режим на Android, необходимо:

открыть приложение "Настройки";

нажать "Сеть и Интернет", а затем "Экономия трафика";

включить или выключить режим "Экономия трафика".

Обновляйте приложения только через Wi-Fi

Автоматические обновления могут быстро исчерпать ваш лимит данных. Настройте свой смартфон так, чтобы обновления приложений происходили только при подключении к Wi-Fi.

Это можно сделать прямо в магазине приложений — App Store или Play Market.

Используйте легкие версии приложений

Некоторые популярные сервисы имеют "лайт" версии своих приложений, среди них Telegram X, Facebook Lite и др. Они потребляют меньше трафика, а также меньше энергии устройства.

Выключите автоматическое воспроизведение медиа в социальных сетях

Если вы часто листаете ленту новостей, могли заметить, что медиафайлы, такие как видео и GIF-файлы, воспроизводятся автоматически. Они могут потреблять энергию батареи устройства, а также значительное количество трафика. Обычно в настройках таких приложений можно отключить эту функцию или настроить так, чтобы медиафайлы воспроизводились только при подключении к Wi-Fi.

Отслеживайте использование данных

Если вы беспокоитесь об использовании мобильного интернета на вашем смартфоне, стоит регулярно проверять статистику использования данных. Так можно будет выявить приложения, которые потребляют больше всего трафика, и принять соответствующие меры для их ограничения.

Выключайте мобильные данные, когда они не нужны

Обычно мы привыкли, что когда возвращаемся домой или приходим на работу, смартфон с мобильного интернета автоматически переключаются на Wi-Fi в помещении. Однако стоит вручную контролировать этот процесс и выключать передачу мобильных данных, чтобы сэкономить трафик и продлить время работы батареи.

Используйте офлайн-режимы

Кеширование данных заранее — один из путей к экономии мобильного трафика. Большинство музыкальных сервисов и навигационные карты поддерживают возможность воспроизводить контент, который просматривался ранее. В случае с картами можно заранее загрузить офлайн-карты вашей местности, чтобы уменьшить потребление данных во время путешествий или в зонах с плохим покрытием.

Напомним, часто люди обращают внимание на цифры, которые указаны в описании смартфона перед покупкой. Но не всегда нужно вестись на мегапиксели и другие показатели, поскольку большинство из них — это маркетинговые уловки.

Также мы писали, что смартфоны занимают одно из важнейших мест в жизни каждого человека. Сейчас трудно представить человека без современного устройства в кармане, но если таковые имеются, но не готовы полностью отказаться от своего гаджета, на помощь могут прийти кнопочные телефоны, которые можно использовать как резервное устройство для связи.