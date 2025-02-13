Где нельзя ставить Wi-Fi роутер — 5 мест, которые ухудшают сигнал

Wi-Fi роутер на столе. Фото: Freepik

Wi-Fi-роутер — незаменимое устройство в современном доме, однако его расположение может существенно повлиять на качество сигнала. Неудачный выбор места может привести к появлению "мертвых зон", помех в соединении и даже перегреву устройства.

Об этом пишет УНИАН.

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Спальня

Несмотря на минимальное излучение, постоянное воздействие Wi-Fi может иметь неопределенное влияние на организм. Долгосрочные последствия еще недостаточно исследованы, поэтому размещения роутера в спальне лучше избегать.

Рядом с батареями и в плохо проветриваемых местах

Роутер может перегреваться, что может сказаться на его работе. Высокая температура негативно влияет на стабильность сигнала и срок службы устройства.

Рядом с телевизором, микроволновкой и стационарным компьютером

Эта техника может создавать электромагнитные помехи, ухудшающие качество сигнала Wi-Fi. Из-за этого соединение может быть нестабильным, особенно во время просмотра видео или онлайн-игр.

Кухня

Кроме того, что микроволновая печь может влиять на сигнал, кухня обычно расположена на краю жилья. Это означает, что Wi-Fi будет распространяться неравномерно, создавая "мертвые зоны".

За бетонными стенами

Бетон и другие плотные материалы значительно ослабляют сигнал, поэтому стоит избегать установки роутера в закрытых нишах или за толстыми перегородками.

Где же поставить роутер правильно

Оптимальным решением будет центральная часть жилья, расположение на высоте около 1,5 метра и правильная настройка антенн. Это поможет обеспечить равномерное покрытие и стабильную связь во всех комнатах.

Кстати, выключать роутер на ночь нет смысла, а вот перезагружать раз в месяц рекомендуется для стабильной работы устройства.

Напомним, в 2028 году ожидается появление стандарта Wi-Fi 8. MediaTek, которая активно занимается разработкой новой технологии, работает над усовершенствованиями, чтобы существенно изменить способ взаимодействия устройств с сетью.

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