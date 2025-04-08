Как усилить сигнал Wi-Fi бесплатно — не все знают об этой настройке

Интернет-кабель подключают к Wi-Fi роутеру. Фото: Freepik

Бывает, что даже при наличии хорошего тарифа и оптимального расположения Wi-Fi роутера интернет дома работает медленнее, чем ожидалось. Дело в том, что многие не используют все возможности своего сетевого оборудования, поэтому пропускают простой способ улучшить скорость и стабильность соединения.

О том, как улучшить скорость Wi-Fi, пишет УНИАН.

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Одной из главных причин становится перегруженность одного и того же канала связи. Роутеры способны работать на разных частотных каналах, однако часто бывает, что ваше устройство "конкурирует" с соседскими на одном диапазоне. Особенно это заметно в многоэтажных домах, где установлено множество точек доступа.

Как ускорить домашний интернет бесплатно

Чтобы разгрузить свой канал и повысить скорость соединения, понадобится лишь переключиться на свободный канал. Последовательность действий такова:

зайдите в настройки своего роутера. Для этого в веб-браузере наберите адрес административной панели устройства (в зависимости от модели роутера это 192.168.0.1 или 192.168.1.1);

откройте раздел "Беспроводной режим" (или "Wireless");

выберите другой канал (обычно 10, 11 или 12 — они чаще всего свободны);

сохраните изменения и перезагрузите роутер.

Изменение канала Wi-Fi сигнала в настройках роутера. Фото: скриншот

Обычно люди по умолчанию используют каналы от первого до девятого, поэтому ваша задача — избежать совпадения сигналов. В более современных моделях есть функция автоматического поиска наименее загруженного канала. Если ее нет, вам помогут специальные анализаторы Wi-Fi. Они показывают, какие каналы у вас "накладываются" на соседские.

Напомним, все мы привыкли к беспроводному интернету, ведь он является чрезвычайно полезным. Почти все устройства, которыми мы пользуемся, зависят от Wi-Fi, однако не все задумываются над тем, как он влияет на человеческий организм.

Также мы писали, что большинство из нас воспринимает Wi-Fi роутер исключительно как устройство для подключения к Интернету. Безусловно, это его основная функция, однако есть еще и другие возможности, которые могут сделать пользование сетью более удобным и безопасным.