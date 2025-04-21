Як прискорити Wi-Fi у квартирі — рішення для старих будинків

Wi-Fi роутер на столі. Фото: Freepik

Прагнучи переглядати відео у високій якості без затримок і завантажувати великі файли за лічені секунди, ми оформлюємо найшвидші тарифні плани. Та навіть із ними домашній інтернет іноді "гальмує". У більшості випадків винен не провайдер, а слабкий сигнал Wi-Fi, що особливо помітно у старих будинках із товстими стінами.

Про те, як покращити сигнал Wi-Fi, пише GSMinfo.

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Будинки, зведені до 2000-х, зазвичай мають цегляні або бетонні перекриття. Такі стіни добре тримають тепло, але поглинають і відбивають радіохвилі, які поширює ваш роутер. Навіть потужний маршрутизатор часто "не пробиває" кілька шарів цегли, тому швидкість різко падає в кімнатах, віддалених від точки доступу.

Щоб упоратися з проблемою, мережеві фахівці радять правильно обрати місце для роутера. Не ставте його в кут, за товстою стіною чи поруч із великими металевими предметами, адже вони поглинають сигнал. Найліпше — встановити пристрій ближче до центру житла, підняти його над підлогою й не ховати в шафу. Відкрите розташування допоможе хвилям рівномірно поширюватися всіма кімнатами.

Крім оптимального розташування маршрутизатора, існують пристрої, здатні посилити мережу без масштабного ремонту. Найдоступніший варіант — Wi-Fi-підсилювач (репітер). Його потрібно під'єднати до розетки в зоні, де сигнал ще достатньо сильний, щоб "підхопити" й транслювати його далі. Так можна прибрати "мертві" зони без прокладання кабелю.

Якщо ж ви готові інвестувати у стабільність на роки, зверніть увагу на Mesh-Wi-Fi-системи. Вони складаються з головного роутера й кількох супутникових модулів, що бездротово з'єднуються між собою. Розташовані стратегічно в різних кімнатах, такі модулі створюють єдину мережу з потужним і стабільним покриттям, незалежно від площі квартири чи складності конфігурації приміщення.

Отже, розмістіть роутер у центрі будинку на відкритому просторі й підніміть його вище. Уникайте перешкод на кшталт товстих стін і металевих шаф. Для розширення покриття використовуйте репітери або Mesh-систему. Правильно налаштоване та розміщене обладнання здатне суттєво збільшити швидкість і стабільність домашнього інтернету — і тоді ваш Wi-Fi дійсно "літатиме".

Нагадаємо, більшість сприймає Wi-Fi роутери виключно як пристрій для підключення до інтернету. Беззаперечно, це одна з його найголовніших функцій, проте він має значно ширший функціонал.

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