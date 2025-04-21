Как ускорить Wi-Fi в квартире — решение для старых домов

Wi-Fi роутер на столе. Фото: Freepik

Стремясь просматривать видео в высоком качестве без задержек и загружать большие файлы за считанные секунды, мы оформляем самые быстрые тарифные планы. Но даже с ними домашний интернет иногда "тормозит". В большинстве случаев виноват не провайдер, а слабый сигнал Wi-Fi, что особенно заметно в старых домах с толстыми стенами.

О том, как улучшить сигнал Wi-Fi, пишет GSMinfo.

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Какие препятствия для Wi-Fi в старых домах

Дома, построенные до 2000-х, обычно имеют кирпичные или бетонные перекрытия. Такие стены хорошо держат тепло, но поглощают и отражают радиоволны, которые распространяет ваш роутер. Даже мощный маршрутизатор часто "не пробивает" несколько слоев кирпича, поэтому скорость резко падает в комнатах, удаленных от точки доступа.

Чтобы справиться с проблемой, сетевые специалисты советуют правильно выбрать место для роутера. Не ставьте его в угол, за толстой стеной или рядом с большими металлическими предметами, ведь они поглощают сигнал. Лучше всего — установить устройство ближе к центру жилья, поднять его над полом и не прятать в шкаф. Открытое расположение поможет волнам равномерно распространяться по всем комнатам.

Помимо оптимального расположения маршрутизатора, существуют устройства, способные усилить сеть без масштабного ремонта. Самый доступный вариант — Wi-Fi-усилитель (репитер). Его нужно подключить к розетке в зоне, где сигнал еще достаточно сильный, чтобы "подхватить" и транслировать его дальше. Так можно убрать "мертвые" зоны без прокладки кабеля.

Если вы готовы инвестировать в стабильность на годы, обратите внимание на Mesh-Wi-Fi-системы. Они состоят из главного роутера и нескольких соединяемых без проводов между собой спутниковых модулей. Расположенные стратегически в разных комнатах, такие модули создают единую сеть с мощным и стабильным покрытием, независимо от площади квартиры или сложности конфигурации помещения.

Итак, разместите роутер в центре дома на открытом пространстве и поднимите его выше. Избегайте препятствий вроде толстых стен и металлических шкафов. Для расширения покрытия используйте репитеры или Mesh-систему. Правильно настроенное и размещенное оборудование способно существенно увеличить скорость и стабильность домашнего интернета — и тогда ваш Wi-Fi действительно будет "летать".

Напомним, большинство воспринимает Wi-Fi роутеры исключительно как устройство для подключения к интернету. Безусловно, это одна из его главных функций, однако он имеет значительно более широкий функционал.

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