Постійні розриви та перегрів — коли потрібно замінювати Wi-Fi-роутер

Wi-Fi роутер. Фото: Unsplash

Фахівці радять оновлювати Wi-Fi-роутер приблизно раз на три-п'ять років. Інакше накопичене зношення та поява нових стандартів зв'язку поступово знизять швидкість і стабільність домашньої мережі.

Про це пише iTechua.

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Найпершою тривогою стає помітне падіння пропускної здатності: інтернет сповільнюється, зростає час відгуку, відео часто буферизується. Якщо до мережі під'єднано багато гаджетів, старі пристрої на кшталт моделей із підтримкою Wi-Fi 4 чи Wi-Fi 5 нерідко "скидають" окремі смартфони й ноутбуки, а повторне приєднання відбувається не з першої спроби.

Друга поширена ознака — перегрів. Корпус роутера стає гарячим навіть за мінімальних навантажень, а у випадку пікового використання з'являються короткі розриви з'єднання. Така поведінка свідчить про те, що окремі компоненти відпрацювали свій ресурс і починають працювати нестабільно.

Перехід на сучасні моделі з Wi-Fi 6 суттєво покращує ситуацію: вони без проблем утримують до 50-80 одночасних підключень і забезпечують вищу швидкість та кращий рівень захисту даних. Якщо ж ваш нинішній маршрутизатор уже не справляється з кількістю пристроїв і регулярно нагрівається, це сигнал задуматися про заміну або принаймні про профілактичне обслуговування.

Нагадаємо, з настанням тепла дедалі більше користувачів хочуть мати стабільне Wi-Fi-з'єднання не лише в будинку, а й на відкритих просторах. Та часто сигнал не охоплює потрібну зону. Однією з причин може бути те, що маршрутизатор розташовано надто близько до побутової техніки, яка заважає поширенню сигналу.

Також ми писали, що навіть за якісного тарифного плану та правильного розміщення роутера інтернет вдома може працювати повільніше, ніж очікується. Причина часто полягає в тому, що користувачі не використовують усі можливості свого обладнання, хоча є прості способи помітно підвищити швидкість і стабільність з'єднання.