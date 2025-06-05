Постоянные разрывы и перегрев — когда нужно заменять Wi-Fi-роутер

Wi-Fi роутер. Фото: Unsplash

Специалисты советуют обновлять Wi-Fi-роутер примерно раз в три-пять лет. Иначе накопленный износ и появление новых стандартов связи постепенно снижают скорость и стабильность домашней сети.

Об этом пишет iTechua.

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Почему стоит присмотреться к своему маршрутизатору

Самой первой тревогой становится заметное падение пропускной способности: интернет замедляется, растет время отклика, видео часто буферизируется. Если к сети подключено много гаджетов, старые устройства вроде моделей с поддержкой Wi-Fi 4 или Wi-Fi 5 нередко "сбрасывают" отдельные смартфоны и ноутбуки, а повторное присоединение происходит не с первой попытки.

Второй распространенный признак — перегрев. Корпус роутера становится горячим даже при минимальных нагрузках, а в случае пикового использования появляются короткие разрывы соединения. Такое поведение свидетельствует, что отдельные компоненты отработали свой ресурс и начинают работать нестабильно.

Переход на современные модели с Wi-Fi 6 существенно улучшает ситуацию: они без проблем удерживают до 50-80 одновременных подключений и обеспечивают более высокую скорость и лучший уровень защиты данных. Если ваш нынешний маршрутизатор уже не справляется с количеством устройств и регулярно нагревается, это сигнал задуматься о замене или хотя бы о профилактическом обслуживании.

Напомним, с наступлением тепла все больше пользователей хотят иметь стабильное Wi-Fi-соединение не только в доме, но и на открытых пространствах. Но часто сигнал не охватывает нужную зону. Одной из причин может быть то, что маршрутизатор расположен слишком близко к бытовой технике, которая мешает распространению сигнала.

Также мы писали, что даже при качественном тарифном плане и правильном размещении роутера интернет дома может работать медленнее, чем ожидается. Причина часто заключается в том, что пользователи не используют все возможности своего оборудования, хотя есть простые способы заметно повысить скорость и стабильность соединения.